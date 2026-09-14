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Lunes, 14 de septiembre de 2026

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CUMBRE

Milei citó a diputados y senadores de La Libertad Avanza: eje en Presupuesto y Malvinas

El Presidente de la Nación volvió a citar a la tropa de legisladores violetas para repasar la hoja de ruta parlamentaria.

Florencia Golender
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Desde las 14 ingresaron a la Casa Rosada diputados y senadores de La Libertad Avanza. El presidente de la Nación Javier Milei recibió a su tropa parlamentaria para dar detalles de los proyectos que enviará desde el Ejecutivo de forma inminente: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas.

Si bien el oficialismo tiene varios frentes abiertos en ambas Cámaras, con pendientes como el Súper RIGI y ofensivas opositoras como los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad, el Presidente da los lineamientos para las próximas semanas, luego viajará a los Estados Unidos.

Los encuentros con legisladores en el Salón Héroes de Malvinas de la planta baja de la Rosada suelen incluir arengas del líder del partido en defensa del rumbo económico y de la "batalla cultural".

Más temprano, Milei hizo lo propio con el Gabinete. Durante una hora y media se reunió con los ministros y ratificó el ajuste. Gran parte del encuentro se dedicó a la "situación económica", indicaron las fuentes oficiales. Ocurre tras la preocupación planteada por miembros de la mesa política sobre la velocidad de la recuperación.

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