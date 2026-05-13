Milei cuestionó los salarios de los rectores universitarios: "Cobran cuatro veces más que yo"

El presidente de la Nación, Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para profundizar el conflicto tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública.

Lejos de un acercamiento, el mandatario compartió datos que contrastan su remuneración con la de las autoridades universitarias, señalando que mientras el jefe del Poder Ejecutivo percibe $4 millones brutos, los rectores cobran "hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

Críticas a la oposición y "cajas" políticas

Durante la jornada, el jefe de Estado sostuvo que la convocatoria en Plaza de Mayo no respondió exclusivamente a un reclamo académico, sino a una estrategia de sectores opositores.

Según Javier Milei, los dirigentes utilizan la educación pública como una "bandera" para proteger sus intereses financieros y estructuras políticas.

En su descargo, el mandatario insistió en que la marcha federal ocultó las verdaderas intenciones de la dirigencia, a la que acusó de intentar resguardar sus estructuras de financiamiento bajo un escudo mediático.

La postura oficial sobre el presupuesto

Desde el sector oficialista, la narrativa se mantuvo alineada con el discurso presidencial.

La cuenta oficial de La Libertad Avanza emitió un comunicado para asegurar que la administración nacional cumple con las obligaciones económicas correspondientes.

"El Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado", afirmaron desde el espacio libertario para rechazar las denuncias de desfinanciamiento.

En la misma línea se expresó Alejandro "Profe" Álvarez, titular de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, quien ratificó que los fondos fueron enviados de manera regular a lo largo de la gestión.