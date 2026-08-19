Milei dará un discurso en el Council de las Américas: Caputo, Santilli y Sturzenegger también defenderán el modelo

En los últimos días, el presidente de la Nación, Javier Milei, permaneció en la Quinta de Olivos, sin visitar la Casa Rosada. La excepción fue el acto en homenaje de este lunes al General San Martín, por lo que hay gran expectativa por su discurso de mañana en el cierre del Council de la Américas en un importante hotel de la Recoleta.

Como cada año, la cita reúne a miembros del gabinete nacional, otros funcionarios, gobernadores provinciales y representantes del mundo empresario y productivo. En la previa del 2027, se espera que el líder de La Libertad Avanza opte por volver a expresarse en clave electoral y en defensa de su modelo económico.

La de este jueves será una jornada destinada a detallar las "Perspectivas Económicas y Políticas" sobre el país, según lo anticipa formalmente la convocatoria que organiza en el Hotel Alvear Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

A Milei lo antecederán en ese escenario otros integrantes de su gobierno: Se espera a las 9.30 al jefe de Gabinete, Diego Santilli; seguido al ministro de Economía, Luis Caputo; a las 12 será el turno del ministro de Desregulación, Federico Sturzengger; lo continuará el canciller Pablo Quirno; y el final será a las 12.30 a cargo de Milei.

Excelente reunión con Susan Segal @s_segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas @ASCOA, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores.



También dialogamos... pic.twitter.com/aFf1Wlwq3a — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

Los funcionarios nacionales vienen de declaraciones políticas ruidosas esta semana, pero probablemente el foco de los ejecutivos asistentes estará puesto en el análisis de la situación económica y qué esperar a futuro.

Después de su viaje a Colombia, Milei no tuvo agenda oficial la semana anterior y permaneció en la residencia de Olivos donde, según versiones periodísticas, se habría dedicado a ultimar su libro "La moral como política de Estado".

En el homenaje a San Martín se enfocó en valorar la "libertad" y dejó varias críticas a la oposición. "Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos. Porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una enorme minoría se benefició enormemente", planteó por ejemplo.

Luego, reapareció con mensajes en la red social X contra el "plan platita" que ya le exigen algunos economistas de derecha y para reivindicar su promesa de "inflación cero" tras conocerse el dato del Indec sobre la inflación mayorista de julio que dio 0,8%.

En la Rosada, la actividad fue encabezada, en tanto, por la secretaria general de la Presidencia, tal cual es habitual. Karina Milei convocó a la mesa política, se reunió con autoridades de la Iglesia por la visita del papa León XIV.

Agenda completa del Council de las Américas

Este jueves 20 de agosto el Consejo de las Américas arrancará en el Hotel Alvear a las 9 con las palabras de Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas.

A las 9.15, será el turno de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que luego lo seguirán Santilli y Luis Caputo.

Luis Caputo habla a las 9.45 en el Council de las Américas.

A las 10 comenzará el panel sobre "Minería: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina", con las perspectivas de las provincias a cargo de Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Por el sector privado participarán Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y Maria Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de Newmont Argentina. El panel será moderado por Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC.

A las 11 se iniciará el panel sobre "Energía: Inversión, Desarrollo y Oportunidades para Argentina", con Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, e Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Por el sector privado participarán Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG, con moderación de Florencia Lendoiro, subeditora de Bloomberg Línea.

Milei habla de nuevo el viernes en Rosario

Desde el mediodía del jueves hablarán en el Alvear Sturzenegger, Quirno y finalmente Milei.

El viernes, el presidente de la Nación participa de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y pronunciará desde allí otro discurso.