Milei defendió a Caputo y aseguró que tiene USD 125.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria en 2027

El presidente Javier Milei defendió el rumbo de la economía nacional y cruzó con dureza las versiones sobre una eventual salida del ministro de Economía, Luis Caputo. Además, repasó conceptos de microeconomía y se mostró "recontra convencido" de lograr la reelección en 2027. Del mismo modo, aseguró tener 125.000 millones de dólares ante una posible corrida cambiaria.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado desestimó las especulaciones y ratificó la continuidad del titular del Palacio de Haciendo: "Nadie lo cuestiona". "Yo tengo una relación simbiótica con 'Toto' Caputo, o sea, es literalmente simbiótica", señaló y añadió: "Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada".

De esta manera, calificó como "un disparate total" los rumores sobre una salida del ministro y alertó que aparecieron en la víspera de un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea del organismo en Tailandia.

"Le inventan esto", apuntó Milei y criticó a los que dicen tener "inside information" y hacen correr versiones en grupos de WhatsApp. "Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es una canallada. Eso es traición a la patria", planteó.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Allí el Presidente detalló la dinámica de trabajo con el equipo económico y la toma de decisiones dentro de la administración libertaria. "En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a 'Toto' Caputo. Porque es mi política", enfatizó.

En esa línea, el mandatario explicó el marco que condiciona la gestión: "Yo fijo los lineamientos hacia dónde quiero ir y pongo restricciones de qué herramientas no se pueden usar porque yo hago la política mirando la cuestión moral de la política. Entonces miro si una política es justa o no. Entonces eso implica restricciones".

"Sectores que crecen mucho y otros rezagados"





Luego, el líder de La Libertad Avanza remarcó la transformación económica que atraviesa el país y rechazó los cuestionamientos sobre la situación laboral: "El país está teniendo cambios estructurales, por apertura, tecnología, baja de impuestos, desregulaciones, que generan reformas muy potentes".

En ese aspecto, aseguró que no existe un "problema de empleo", sino que hay "sectores que están creciendo mucho, y otros que están rezagados".

Milei vinculó el desempeño de las provincias a su alineamiento con las herramientas normativas del Poder Ejecutivo: "Las que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) están teniendo un desempeño enorme y les va maravillosamente bien", mientras que señaló que en Buenos Aires, La Rioja o Formosa, que no adhirieron: "Les va mal".

El consumo va a despegar, según Milei





El jefe de Estado respaldó sus decisiones en su formación profesional: "Yo fui profesor de microeconomía durante 25 años, si hay alguien que sabe de microeconomía, soy yo. Y no solo eso, sino que además mi curso fue ponderado por los mejores microeconomistas de la Argentina".

En esa línea, explicó el enfoque analítico que aplica para abordar la economía y resolver los desequilibrios heredados: "Equilibrio general intertemporal; o sea, miro todos los agentes, miro todos los mercados tanto en el presente como en el futuro".

Javier Milei desmintió los rumores sobre la salida de Luis Caputo del Gabinete.

En otro tramo, destacó indicadores positivos en la actividad financiera y el consumo: "El crédito en el último mes creció 7%; el crédito hipotecario, ¿sabe qué implica eso para de acá dentro de 10 meses? Que se duplica el crédito del sector hipotecario".

A su vez, Milei planteó que con la inflación a la baja, el incremento de las jubilaciones reales y la mejora en los salarios, "el consumo le va a empezar a despegar".

"Recontra convencido" de la victoria en 2027 y un "colchón" de 125 mil millones de dólares





Con la mira puesta en el futuro institucional del país, Milei aseguró que el oficialismo ya diagrama los próximos años junto a sus principales ministros, mencionando a Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello: "Nosotros ya estamos diseñando todo lo que es 2027 en adelante".

Para demostrar su confianza sobre el respaldo popular y los resultados de los próximos comicios, enfatizó: "Nosotros vamos a dar la pelea y nosotros creemos que vamos a ser reelectos. Si no creyéramos que vamos a ganar, ni nos íbamos a jugar. Entonces nosotros estamos, no convencidos, estamos recontra convencidos".

En ese marco, aseguró que no espera una aceleración de la tensión cambiaria para 2027 pero que se prepara para esa eventualidad: "Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene". "No espero una corrida, pero me preparo", resumió.

"El año pasado pudimos juntar USD 70.000 millones nada más y pudimos responder por eso. Y sobre la hora nos puso 2.500 palos el Banco Central norteamericano. O sea, llegamos con la lengua afuera", repasó el mandatario sobre el escenario de las últimas elecciones legislativas.

Sobre este punto, Milei aclaró ante Radio Mitre: "También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal. En ese contexto, nos corrieron por 70.000 millones de dólares y lo resolvimos. Ahora tenemos 125.000 millones de dólares y tengo un Congreso donde puedo defender todas las medidas".

Según reveló, la Argentina reunirá USD 125.000 millones a partir de dólares comerciales, financiamiento ya negociado, los swaps con China y EEUU y los contratos de dólar futuro. Allí describió que el país pasó de una situación de escasez de divisas a otra en la que "los dólares nos salen por las orejas".



