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Martes, 1 de septiembre de 2026

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Milei defendió el uso de la cadena nacional por la causa Malvinas: "Siempre salen a llorar"

El presidente catalogó de "mierdas humanas" a quienes cuestionen la utilización de esta herramienta de comunicación para hablar sobre el tema.

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El presidente Javier Milei lanzó un mensaje en defensa a la utilización de la cadena nacional, al confirmar que hablará este jueves a las 21 horas por la causa Malvinas.

"De no creer", comenzó su mensaje Milei, que expresó que hay "mierdas humanas" en desacuerdo con su método de comunicación.

"Anunciamos una cadena nacional para el jueves a las 21:00 hs. sobre un tema sagrado para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las mierdas humanas (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional", afirmó el mandatario en su cuenta de X.

Milei defendió el uso de la cadena nacional por la causa Malvinas: "Siempre salen a llorar"

Y agregó: "¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de mierdas humanas (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar".

"Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese", apuntó el jefe de Estado.

El anuncio llega después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara dispuesto a revisar la postura histórica de su país sobre la soberanía de las islas

Este martes Milei encabezó una reunión de Gabinete y adelantó que Malvinas sería uno de los ejes: "Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", señaló.

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