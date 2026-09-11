Milei define agenda en Nueva York: discurso en la ONU con eje en Malvinas y un foro sobre "seguridad estratégica"

A fines de septiembre el presidente, Javier Milei, viajará de vuelta a Nueva York. Mientras se define la agenda oficial, crece la expectativa por su discurso en la 81° sesión de la Asamblea General de la ONU con eje en Malvinas. Por ahora, se confirmó su participación en un foro de pensamiento liberal para hablar sobre "seguridad estratégica".

Milei suspendió esta semana su viaje a Londres en medio de la tensión con el Reino Unido de Gran Bretaña a raíz de los anuncios realizados desde la Casa Rosada sobre la defensa de la soberanía de esas islas y sus áreas circundantes del Atlántico Sur.

Pero para el miércoles 23 se espera en los Estados Unidos al líder de La Libertad Avanza junto con otra demostración de fuerte alineamiento geopolítico con el gobierno republicano de Donald Trump.

Los dichos del hombre con despacho en la Casa Blanca que pronto enfrentará las elecciones de medio termino fueron los que terminaron de impulsar la cadena nacional en la que Milei reformuló su mirada sobre Malvinas.

Ahora, mientras se revela si Trump está dispuesto realmente a modificar la postura histórica de neutralidad de Estados Unidos en el conflicto entre Argentina e Inglaterra por la soberanía de Malvinas, Milei tendrá la oportunidad de pedir respaldo a su socio clave de Occidente desde el estrado de mármol verde de Connemara con el emblema de la ONU.

Se viene una nueva Alamblea de la ONU.

Por ahora, Trump se mostro dispuesto o al menos así lo interpretó el gobierno de Milei. El republicano, fiel a su estilo, provocó al Reino Unido con declaraciones a la prensa sobre Malvinas. Molesto por la falta de apoyo militar de Londres (su principal socio) en el conflicto bélico que desató con Irán y en el estrecho de Ormuz, puso en duda la calidad militar británica en la actualidad y comparó con su efectividad en Malvinas en 1982, entre otras menciones.

Milei probablemente repita lo que dijo en su ultima presentación en la Asamblea de Naciones Unidas en 2025 sobre Trump, cuando lo elogió por su "tarea titánica con la reestructuración sin precedentes del comercio internacional; también por su política migratoria"; pero quizás revise sus criticas al organismo multilateral que ahora será plataforma para su planteo por Malvinas, tal cual lo fue siempre en este conflicto.

Milei mencionó Malvinas una vez en 2025 en la ONU

El Presidente de la Nación renovó en 2025 el reclamo de la Argentina por Malvinas en la ONU.

El contraste de ese discurso con el que brindará a fin de mes servirá para analizar el giro del líder libertario en su mirada sobre la posición estratégica geopolítica de las islas del Atlántico Sur que solo mencionó una vez un año atrás, aunque para decir lo más importante.

"Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los ochenta años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como estas siguen sin ser resueltas. Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la Resolución 2065 de esta misma Asamblea General junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan", es el párrafo completo que le dedicó.

Milei hablará en un foro en Nueva York

El Instituto Republicano Internacional (IRI) confirmó la participación de Javier Milei con un discurso en un encuentro que organiza. La cita conservadora es convocada también por la Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el banco Citi.

Bajo la consigna "Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica" reunirá en Nueva York a empresarios, inversores y miembros de centros de estudios e instituciones estadounidenses y latinoamericanas.

Según informó IRI en la red social X el presidente argentino abordará la importancia de la asociación entre Argentina y Estados Unidos para "fortalecer el papel de las Américas en las cadenas de suministro globales, los recursos críticos y la seguridad estratégica".