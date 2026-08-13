Milei define su agenda internacional entre la ONU, apoyo a Trump y dudas por Londres

El presidente Javier Milei alista una nueva gira internacional que incluirá dos viajes a Estados Unidos entre septiembre y octubre.

El mandatario participará de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y posteriormente viajará a Washington para manifestar su respaldo político a Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de ese país, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada.

Alineamiento con Estados Unidos y discurso político en Washington

La primera etapa de la agenda oficial iniciará a mediados de septiembre con la disertación del jefe de Estado ante la Naciones Unidas, donde propondrá reformas al sistema geopolítico multilateral.

Un mes después, el 13 de octubre, estará en la capital estadounidense para brindar un discurso enfocado en el público hispano durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana.

El Poder Ejecutivo busca consolidar la alianza estratégica con la administración republicana previo a las elecciones de medio término norteamericanas.

Además, la diplomacia argentina evalúa un retorno a Miami a mediados de diciembre para participar en la cumbre de líderes del G20.

Incertidumbre por la visita a Londres y la cumbre regional en Buenos Aires

En paralelo, desde el Gobierno aclararon que la visita a Londres para la realización del evento de inversiones Argentina Week continúa en duda.

Fuentes oficiales indicaron que la postergación responde a cuestiones organizativas de la agenda presidencial y descartaron vincular la demora con el reclamo por las Islas Malvinas.

Por último, la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, evalúa convocar a fines de agosto a una cumbre en Buenos Aires con mandatarios de derecha de América Latina. El encuentro buscará consolidar un bloque político regional afín a la política exterior de la Casa Blanca.