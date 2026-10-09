Milei designó al embajador en Namibia y Mauricio

El presidente Javier Milei oficializó la designación de Raúl Santiago Ailan como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante las repúblicas africanas de Namibia y Mauricio.

La medida busca fortalecer la representación exterior argentina en el continente africano mediante la concurrencia de sedes diplomáticas.

Detalles de las resoluciones oficiales

Las autonombramientos de Raúl Santiago Ailan fueron confirmadas a través de los Decretos 1158/2026 y 1159/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Ambas normativas contaron con la firma de Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

La nueva designación diplomática no interfiere con sus responsabilidades previas en la región.

Extensión de funciones en África

El funcionario mantendrá sus tareas habituales en su rol previo como representante en Sudáfrica.

Tanto el gobierno de Namibia como el de Mauricio concedieron oportunamente el plácet de estilo para convalidar el nombramiento.

De este modo, se consolida la representación concurrente del Boletín Oficial en el exterior.