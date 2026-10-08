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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
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Milei designó a dos nuevos funcionarios

El Poder Ejecutivo oficializó nombramientos en Seguridad y Salud, además de aceptar una renuncia en el área judicial.

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El presidente Javier Milei oficializó la designación de Pablo Héctor Walter en el Registro Nacional de Armas y de Yasmín Andrea Martínez Naya en el Hospital Baldomero Sommer. Las medidas se formalizaron mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

Cambios en el Registro Nacional de Armas y el Ministerio de Salud

A través del Decreto 1156/2026, suscrito por el mandatario y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se nombró a Pablo Héctor Walter como Subdirector Ejecutivo del Registro Nacional de Armas. La medida rige de manera retroactiva con fecha de inicio fijada el 20 de agosto.

En paralelo, el Decreto 1155/2026 formalizó el nombramiento de la odontóloga Yasmín Andrea Martínez Naya como Directora Ejecutiva del Hospital Nacional "Doctor Baldomero Sommer". El decreto lleva la firma del Presidente y del ministro de Salud, Mario Lugones.

La nueva titular del establecimiento de salud, que opera bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, asumió sus funciones con rango y jerarquía de subsecretario. La designación se estableció a partir del 16 de septiembre.

Modificaciones en la estructura del Poder Judicial

En el marco de los reordenamientos administrativos de las distintas dependencias estatales, el Gobierno nacional también hizo efectiva una baja dentro de la estructura de la Justicia Federal.

Mediante el Decreto 1154/2026, avalado por el presidente junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se aceptó la renuncia presentada por Carlos Enrique Racedo. El funcionario se desempeñaba como Fiscal General adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

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