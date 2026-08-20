Santilli sostuvo que "sin orden macroeconómico, no existe crecimiento posible"

Este jueves se lleva a cabo una nueva reunión del Consejo de las Américas al que asistirá al presidente Javier Milei para brindar un discurso en el que tiene previsto explicar el modelo de crecimiento económico de su Gobierno y marcar lo que define como sus hitos de gestión.

El jefe de Estado cerrará a las 12:30 la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas", en un evento que nucleará a empresarios, funcionarios y gobernadores en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Previamente expondrán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.

También estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, pero fuentes de Economía indicaron a Crónica que no asistirá debido a un cuadro febril. Lo reemplazará en el evento el viceministro José Luis Daza.

Además asistirán al encuentro el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).

Qué es el Consejo de las Américas

El Consejo de las Américas fue fundado en la década del '60 por el banquero David Rockefeller y es una organización empresarial estadounidense que reúne a líderes, tanto del ámbito privado como del sector público, y corporaciones internacionales.

Tiene como objetivo principal impulsar el libre comercio, la apertura de mercados y la integración económica en todo el hemisferio occidental, comprendido por Norteamérica, América Latina y el Caribe.

Lo integran más de 200 compañías vinculadas a las finanzas, la energía, la minería, la tecnología y el consumo masivo, y opera en conjunto con la Americas Society (AS/COA).