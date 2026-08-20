Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
AHORA
CONSEJO DE LAS AMÉRICAS

Santilli sostuvo que "sin orden macroeconómico, no existe crecimiento posible"

CONSEJO DE LAS AMÉRICAS

Santilli sostuvo que "sin orden macroeconómico, no existe crecimiento posible"

El jefe de Gabinete fue el primer funcionario nacional en exponer en el Consejo de las Américas. El presidente Javier Milei será el último orador.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Este jueves se lleva a cabo una nueva reunión del Consejo de las Américas al que asistirá al presidente Javier Milei para brindar un discurso en el que tiene previsto explicar el modelo de crecimiento económico de su Gobierno y marcar lo que define como sus hitos de gestión.

El jefe de Estado cerrará a las 12:30 la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas", en un evento que nucleará a empresarios, funcionarios y gobernadores en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Previamente expondrán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el canciller Pablo Quirno.

También estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, pero fuentes de Economía indicaron a Crónica que no asistirá debido a un cuadro febril. Lo reemplazará en el evento el viceministro José Luis Daza

Además asistirán al encuentro el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).

Qué es el Consejo de las Américas

El Consejo de las Américas fue fundado en la década del '60 por el banquero David Rockefeller y es una organización empresarial estadounidense que reúne a líderes, tanto del ámbito privado como del sector público, y corporaciones internacionales.

Tiene como objetivo principal impulsar el libre comercio, la apertura de mercados y la integración económica en todo el hemisferio occidental, comprendido por Norteamérica, América Latina y el Caribe.

Lo integran más de 200 compañías vinculadas a las finanzas, la energía, la minería, la tecnología y el consumo masivo, y opera en conjunto con la Americas Society (AS/COA).

Esta nota habla de:
1
ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo
REFUERZO

ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

2
Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."
FARÁNDULA

Margarita Ponce, ganadora de "Es mi sueño", reveló qué hará con los 100 millones de pesos: "Me encantaría comprar mi..."

3
Aumenta la jubilación mínima: ¿Cómo queda en septiembre con el aumento y el bono?
ACTUALIZACIÓN

Aumenta la jubilación mínima: ¿Cómo queda en septiembre con el aumento y el bono?

4
A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina
PLAN DE INVIERNO

A dos horas de CABA: un paradisíaco parque termal para desconectarse de la rutina

5
Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza
PANORAMA INCIERTO

Alerta por la Tormenta de Santa Rosa: cuándo llegaría y por qué "El niño" podría potenciar su fuerza

Últimas noticias de Javier Milei