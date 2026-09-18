Milei desembarcó en Bahía Blanca: recorrida clave por el polo industrial antes de una cumbre con militantes

El presidente Javier Milei arribó este viernes a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca para desplegar una agenda presidencial focalizada en el sector productivo y la estructura política local.

Tras aterrizar por la mañana, la presencia de Milei en Bahía Blanca comenzó con una recorrida técnica por plantas agroindustriales estratégicas de Puerto Galván.

El jefe de Estado concentró el inicio de sus actividades en las instalaciones de las firmas Compañía Mega y Louis Dreyfus. Ambas corporaciones resultan actores centrales en la atracción de inversiones impulsadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En el trayecto por la zona portuaria estuvo acompañado por una comitiva compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el armador territorial Sebastián Pareja; y el empresario Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

Amplio operativo de seguridad y tensión en las calles

El despliegue de las fuerzas de seguridad federales y provinciales incluyó la presencia de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Bonaerense en los accesos clave. El foco preventivo se situó en los ingresos por la avenida Colón y las inmediaciones del hotel céntrico ubicado sobre la calle Saavedra.

Paralelamente, la jornada registró manifestaciones por parte del gremio docente universitario ADUNS, cuyos referentes se concentraron frente al alojamiento oficial para reclamar mayor financiamiento para la educación pública y recomposición salarial.

Acto céntrico con la militancia de La Libertad Avanza

La segunda etapa del itinerario presidencial prevé reuniones con referentes locales y la militancia de La Libertad Avanza. A partir de las 16:30 está programado el contacto directo con los militantes en el centro urbano.

Debido a la circulación del convoy oficial, las autoridades locales dispusieron interrupciones paulatinas de tránsito para ordenar el flujo vehicular en los corredores neurálgicos de la ciudad