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Lunes, 31 de agosto de 2026

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DECISIÓN

Milei en el Congreso Americano de la FIA: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina"

El Presidente encabezó la apertura del congreso de la FIA en el Automóvil Club Argentino y abogó por el retorno de las máximas categorías del automovilismo al país.

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El presidente Javier Milei encabezó la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y promovió formalmente el regreso de la Fórmula 1 y el Rally Mundial al país.

El evento institucional tuvo lugar en la sede del Automóvil Club Argentino, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante su intervención ante dirigentes e integrantes del deporte motor, la máxima autoridad nacional realizó un guiño directo hacia la actualidad deportiva del piloto Franco Colapinto.

Guiño a Colapinto y la ambición por las grandes competencias

La presentación oficial contó con un fuerte respaldo político al desarrollo de competencias de alcance internacional en territorio nacional.

El mandatario remarcó el interés del Gobierno por impulsar las gestiones de la disciplina dentro del calendario internacional de automovilismo.

Sobre el escenario de la entidad organizadora, el mandatario expresó de manera textual: "Queremos ver a Franco Colapinto en la Argentina".

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