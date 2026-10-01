Milei en Argentina Week: anticipó una "bazuca de dólares" y vaticinó que "2028 será el mejor año económico de la historia" si es reelecto

El presidente Javier Milei brindó un discurso este jueves en la Argentina Week que se lleva a cabo en París y aseguró que el Gobierno se preparó con una "bazuca de dólares" para afrontar el período electoral de 2027 y eventuales intentos de desestabilización.

Además, al exponer ante empresarios en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), vaticinó: "Si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia".

Ante un público que incluyó a los principales inversores europeos, el líder de La Libertad Avanza (LLA) se refirió a los comicios presidenciales del próximo año y recalcó que "en la Argentina los periodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras".

"Por eso, dedicamos todo este año a adelantarnos y a prepararnos una bazuca de dólares", aseveró y a continuación enumeró: "20 mil millones de dólares de compra de reservas, 20 mil millones de dólares del swap con Estados Unidos, 20 mil millones de dólares del swap con China y 15 mil millones de dólares disponibles en la posición de futuros".

En este marco, el jefe de Estado afirmó ser "muy optimista por lo que viene respecto del año que viene" aunque también reconoció las dificultades del escenario político: "Sabemos que estamos en la silla eléctrica. Conocemos las restricciones, pero jugamos mejor que ellos y vamos a ganar".

"El momento de apostar por la Argentina es ahora"

Siempre con la mira puesta en las elecciones, Milei manifestó que "cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe" que si es "reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de la historia" del país.

Proyectó que ese escenario se reflejaría "tanto en los mercados financieros como en la economía real" y confió en que las inversiones en energía, minería y agroindustria "se van a acelerar".

En el cierre de su discurso, Milei instó a invertir en el país. "Cualquier inversor sabe que la mayor ganancia se la lleva el que llega antes de que el mercado reconozca el cambio", resaltó y sentenció: "Si 2028 va a ser el mejor año de nuestra historia, el momento de apostar por la Argentina es ahora".

Cómo sigue la agenda de Milei en París

Luego de su exposición en la sede de la OCDE, la agenda del Presidente continuará con una reunión privada con los gobernadores que lo acompañaron a París y con un grupo reducido de empresarios.

Luego tendrá un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, a partir de las 13.50 (hora argentina) en el Palacio del Elíseo.