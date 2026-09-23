Milei en Nueva York: "El peronismo quiere vender que recibimos un cuento de hadas y era una crisis como la del 2001"

Después del discurso ante la ONU, el presidente, Javier Milei, brinda otro para Fundación Federalismo y Libertad en Nueva York. Arrancó por reivindicar el derecho a la propiedad y la derogación de la ley de alquileres y arremetió contra la oposición peronista.

"Los liberales somos los que más hicimos por los sectores vulnerables", sostuvo en base a que "hemos bajado la inflación, producto del ajuste en todos los sectores".

"La política argentina se ocupó de destruir la credibilidad", dijo y repasó que por eso envió al Congreso la ley de Reforma del Banco Central. "Para tener reglas caras con mucho costo político si se tocan", aseguró.

Lo escuchaban exclusivos invitados al evento también organizado por el International Republican Institute (IRI) y el Banco Citi, anfitrión. El IRI es un un think tank del partido republicano en los Estados Unidos.

Con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también en Nueva York e intensa agenda con empresarios, banqueros y ejecutivos de Wall Street, el presidente y líder de La Libertad Avanza, arremetió contra la oposición peronista en su discurso de la tarde.

Milei hizo su habitual crítica al peronismo y a la regulación de precios y tarifas. Luego, reivindicó el ajuste del gasto público "premiado con la baja del riesgo país".

Fue cuando aclaró: "Sube el riesgo país si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, obvio. Creímos que era boludo, pero no tanto, exclusivamente por lo que el mercado denomina riesgo kuka".

Milei: "lo del peronismo es irritante"

Dijo: "Son los mismos que nos defalcaron no solo una sino dos veces, tanto en el 2023 como en el 2015, pedirles coherencia es demasiado pero la hipocresía toca un piso alevoso. El peronismo quiere vender que recibimos un cuento de hadas y era una crisis como la del 2001".

"Ustedes los escuchan y es como si nos hubieran entregado Suiza", ironizó Milei y recibió risas del auditorio. "Es irritante que digan que se ocupan de los pobres y ahora hay la mitad", manifestó.

Recordó que "frizaron las tarifas" de los servicios públicos. Luego repasó cómo se realizó el ajuste fiscal, del Estado y la actualización de las tarifas durante su gobierno.

Finamente, Milei dijo que "este programa es mucho más exitoso que el de la convertibilidad, porque hicimos un ajuste real del Estado. Y el mercado lo premió con la reducción del riesgo país".

"Hoy el problema lo tienen los que apuestan a la devaluación, si lo quieren hacer, háganlo pero van a terminar quebrados", advirtió y aseguró estar preparado con las reservas para "cualquier shock externo".

"Nos estamos preparando", siguió sobre las reservas sobre el futuro en clara referencia al año electoral que se viene.

Milei, sobre IA: "Nos asustan con Terminator para someternos al Gran Hermano"

El Presidente destacó los avances en inteligencia artificial (IA) y, al igual que en la ONU, cuestionó a los que exigen su regulación.

"Los Estados están tomando medidas para asegurarse su dominio sobre las poblaciones en un mundo radicalmente diferente. Así promueven temor entre la población respecto a la amenaza de la inteligencia artificial, ofreciendo a cambio paz y seguridad en forma de regulación. En términos literarios, nos asustan con Terminator para someternos al Gran Hermano", sostuvo.

"Acá hay una cuestión cultural. Si ustedes se fijan, en las culturas de Oriente, los robots son buenos: Astroboy. En Occidente son malos: Terminator. Y la realidad es que no deja de ser un mero temor. O sea, dicho sea de paso, a mí me encantaría tener un Optimus. Digo, Tesla teléfono, quiero un Optimus", bromeó Milei.

El discurso completo de Milei en Nueva York



