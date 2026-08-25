Milei encabeza una cumbre con legisladores: semana clave para la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará este martes por la tarde una nueva cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA). Se trata de un encuentro clave en la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del oficialismo en el Congreso.

Los planes del oficialismo son alinear la estrategia parlamentaria de cara a los compromisos de los próximos días mediante un cónclave a desarrollarse desde las 17.30 de este martes.

Además, luego de la cumbre libertaria con legisladores, se juntará la denominada mesa política para definir los detalles de la estrategia en el Poder Legislativo.

Entre los funcionarios que participarán del encuentro con los legisladores estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Cabe recordar que en la Cámara de Diputados, LLA y los bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo mismo buscarán con la nueva Ley de Inocencia Fiscal.

Del mismo modo, en la Cámara baja se aguarda el avance de otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas. Gabriel Bornoroni, titular del bloque violeta, también impulsa la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último deberá volver al Senado por haber sufrido modificaciones.

Javier Milei volverá a encabezar un encuentro con legisladores de La Libertad Avanza (Archivo).

Mientras tanto, en paralelo, la bancada oficialista en el Senado convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción como $Libra y el Caso ANDIS.

En ese frente, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con sectores aliados para asegurar los votos requeridos. Pero en medio de reclamos de diversos bloques para ampliar el temario de la sesión.

Con esta agenda de reuniones en la sede de Gobierno, el jefe de Estado busca retomar la centralidad política y sostener la exposición de las últimas jornadas, como la del Consejo de las Américas (CAC) en el Hotel Alvear y la de este lunes, en la cual frente a su Gabinete reafirmó el rumbo del plan económico y rechazó las críticas sobre el nivel de morosidad en el sistema de préstamos.

En paralelo, Milei tiene previsto disertar este jueves sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de los últimos años del Colegio ORT, en una de las acciones orientadas a reconectar con el segmento joven.



