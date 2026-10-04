Milei encabezará una reunión de gabinete y prepara un nuevo encuentro de la mesa política

El presidente Javier Milei arrancará este lunes su semana de trabajo con una reunión de Gabinete y la recepción de nuevos embajadores. Además, el Gobierno prepara un nuevo encuentro de la mesa política.

Tras retornar de su viaje a Francia, donde asistió a la Argentina Week que se desarrolló en París, Milei encabezará este lunes desde las 10 una reunión de Gabinete para retomar la agenda de trabajo en el país y analizar los objetivos legislativos en el último trimestre del año.

Luego, el mandatario participará de la presentación de cartas credenciales de representantes diplomáticos de cuatro países. El acto se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y contará con la presencia de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia y el Estado de Israel.

Se vuelve a reunir la mesa política

En tanto, el martes a las 13 está prevista una nueva reunión de la mesa política del Gobierno, un espacio que reúne a dirigentes del oficialismo para analizar los principales temas de la gestión. El encuentro se realizará después de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, programada para las 11.

En la mesa política posiblemente continúen con la discusión sobre la reforma electoral ya que varios ministros y gobernadores integraron la comitiva que acompañó al Presidente a París. El Gobierno de La Libertad Avanza busca que mandatarios provinciales apoyen la eliminación o al menos la suspensión de las PASO.