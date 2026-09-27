Milei encabezará una reunión de gabinete y ultima detalles de su viaje a Francia

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una nueva reunión de gabinete al tiempo que ultima detalles de su viaje a Francia donde asistirá a la Argentina Week y se reunirá con Emmanuel Macron.

Este lunes la primera actividad del mandatario libertario será la reunión de gabinete a las 10 en la que el foco estará puesto en el Presupuesto 2027 y en los proyectos sobre las reformas en el Banco Central y las modificaciones electorales.

El martes, Milei encabezará la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a Adolfo Cambiasso. Estará acompañado por el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Las actividades de Milei en París

Finalmente, a las 22, el Presidente partirá hacia París. Se estima que llegará el miércoles a las 13 (hora argentina) y a las 14 participará de un cóctel de bienvenida destinado a los participantes de la Argentina Week en la Embajada Argentina.

El jueves, a las 5.30, Milei realizará una exposición en la apertura del evento, que se llevará a cabo en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También participará de un encuentro con gobernadores y, posteriormente, se reunirá con empresarios.

A las 13:50, en tanto, mantendrá un encuentro privado con Macron en el Palacio del Elíseo, y alrededor de las 15, recibirán a la delegación oficial argentina que participará de la Argentina Week.

El viernes a las 9:30, Milei recibirá el Premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia por ser uno de los economistas "más influyentes del planeta".

Por la tarde, con horario a confirmar, se llevará a cabo el acto de cierre de la Argentina Week y a las 18 el Presidente iniciará su viaje de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, para arribar el sábado a las 10 a la Aeroestación Militar Aeroparque.