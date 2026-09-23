Milei expone por tercera vez en la ONU: Malvinas e inteligencia artificial serán los ejes de su discurso

Este miércoles será el día principal de la nueva visita de Javier Milei a Estados Unidos ya que el Presidente expondrá por tercera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La disertación del líder de La Libertad Avanza será a partir de las 12 (hora argentina) y según trascendió su discurso tendrá tres ejes: Malvinas, críticas al rol que desempeñó la ONU y una férrea defensa al desarrollo de la inteligencia artificial.

Las mayores expectativas sobre el mensaje de Milei están vinculadas con el planteo que realizará por la soberanía de Malvinas, un reclamo que llega reforzado por el paquete de medidas que anunció el Gobierno que incluyen sanciones más severas a empresas que operan en las islas sin autorización argentina y fondos para una base naval integrada en Tierra del Fuego.

El segundo punto de la exposición del mandatario serán los cuestionamientos a la ONU por su injerencia en la política interna de los países, una línea que Milei sostiene desde su debut en el foro en 2024.

Malvinas será uno de los ejes principales del nuevo mensaje de Javier Milei en la ONU.

En tanto, el tercer eje del mensaje será la defensa del avance tecnológico sin restricciones, en contraposición del debate que hoy divide a buena parte de la industria sobre los riesgos de la inteligencia artificial.

Cómo sigue la agenda de Milei en Estados Unidos

Tras exponer en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei participará de la conferencia "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. Será a las 16 y allí hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

La agenda presidencial seguirá a las 18 con una reunión con empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, mientras que la última actividad del día será un encuentro con el rabino Simón Jacobson a las 19:30.

En tanto, el jueves a las 13, el mandatario brindará una exposición en The Economic Club of New York y luego tendrá una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El regreso de Milei a la Argentina está previsto para el jueves a las 21, con aterrizaje en Aeroparque el viernes a las 8:30.