Javier Milei felicitó a la Iglesia Católica por el día de San Francisco de Asís

El presidente Javier Milei envió este domingo un saludo a la Iglesia Católica y al Papa León XIV en conmemoración de la fiesta de San Francisco de Asís, coincidiendo con el octavo centenario del fallecimiento del patrono de Italia. La publicación oficial fue realizada a través de sus canales de comunicación en redes sociales durante la jornada festiva.

El mensaje institucional emitido por el mandatario

En su mensaje, el jefe de Estado resaltó la relevancia histórica de la festividad y envió un reconocimiento directo al sumo pontífice. Además, destacó la figura del santo italiano dentro de la tradición religiosa.

El texto de la publicación incluyó los siguientes textuales expresados por el mandatario: "Felicito a la iglesia Católica en un día tan especial, hoy, domingo 4 de octubre, que celebra la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de Italia, en un año tan significativo en el que se cumplen 800 años de su muerte, ocurrida en 1226."

"@pontifex reciba mis saludos el día en el que se conmemora al Fundador de la familia franciscana, quien eligió vivir el Evangelio sin reservas, sirviendo a los pobres, buscando la paz y reconociendo en toda la creación la obra de Dios."

Felicito a la iglesia Católica en un día tan especial, hoy, domingo 4 de octubre, que celebra la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de Italia, en un año tan significativo en el que se cumplen 800 años de su muerte, ocurrida en 1226. @Pontifex Reciba mis saludos el día en el que se conmemora al Fundador de la familia franciscana, quien eligió vivir el Evangelio sin reservas, sirviendo a los pobres, buscando la paz y reconociendo en toda la creación la obra de Dios. En este VIII centenario, cuando Italia recupera el 4 de octubre como fiesta nacional en honor de San Francisco, por primera vez desde 1977, también quiero saludar a mi estimada @GiorgiaMeloni encomendando sus esfuerzos por hacer grande su patria, al admirable «Poverello de Asís», santo patrono de su nación. MEGA! — Javier Milei (@JMilei) October 4, 2026

Saludo a la primera ministra italiana y relevancia histórica

En otro tramo de su mensaje, el mandatario argentino hizo referencia a la restitución de la fecha como fiesta nacional en el país europeo por primera vez desde 1977. En ese marco, dedicó unas palabras a la primera ministra Giorgia Meloni.

El presidente concluyó su mensaje incluyendo los siguientes textuales: "En este VIII centenario, cuando Italia recupera el 4 de octubre como fiesta nacional en honor de San Francisco, por primera vez desde 1977, también quiero saludar a mi estimada @GiorgiaMeloni encomendando sus esfuerzos por hacer grande su patria, al admirable «Poverello de Asís», santo patrono de su nación." "MEGA!"