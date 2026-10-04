Milei festejó el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil: "Histórica elección ante el comunista de Lula"

El presidente Javier Milei celebró la victoria que obtuvo Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de la elección presidencial en Brasil, en la que el candidato opositor se impuso al actual mandatario Lula da Silva, aunque deberán enfrentarse en un balotaje el 25 de octubre.

"La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula", destacó el mandatario argentino en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Luego, el referente libertario subrayó que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad".

"Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", sentenció Milei en su publicación.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, fue el candidato más votado de los comicios de este domingo con el 47,16% de los sufragios. Lula da Silva obtuvo el 45,01%.

Como ninguno de los candidatos llegó al 50%, habrá un balotaje en tres semanas para definir al próximo mandatario de Brasil