Milei fue invitado a la Gala hispana en Estados Unidos auspiciada por un portal relacionado con Fernando Cerimedo

El presidente de la Nación Javier Milei, será el invitado de honor de la segunda edición de la Gala Oficial del Hispanic Heritage que se realizará el 14 de octubre en la ciudad de Washington D.C.

El evento está auspiciado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera dirigida por el puertorriqueño Tony Delgado, en conjunto con el portal La Derecha Diario que pertenece al español Javier Negre y a Fernando Cerimedo, detenido recientemente por el intento de asesinato a su expareja, Nadia Beller.

La actividad en Washington sirve como punto de encuentro entre empresarios, inversores y referentes de la comunidad hispana. En este marco, Milei será el invitado de honor.

El anuncio oficial del evento en el que participará Javier Milei.

El propósito del evento es juntar aportes para respaldar la campaña electoral del Partido Republicano de cara a los comicios legislativos de noviembre.

La edición previa de esta gala se llevó a cabo en febrero de este año en Mar-a-Lago, la propiedad del mandatario estadounidense Donald Trump ubicada en el estado de Florida.

En ese contexto, el foro funcionó como espacio para captar recursos orientados a campañas de agrupaciones políticas de derecha en América Latina.

Durante la entrega de distinciones de la primera edición, el propio Fernando Cerimedo obtuvo el galardón al "consultor político del año". La presentación del premio estuvo a cargo de Eduardo Bolsonaro, dirigente e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Antes de su presentación, Eduardo Bolsonaro afirmó que Cerimedo "tuvo el coraje, desde la Argentina, de ayudar a Brasil denunciando el posible fraude electoral de 2022 en la elección que puso al socialista Lula como presidente electo de Brasil".

La confirmación de la asistencia del mandatario argentino a la gala fue realizada por Negre a través de sus redes sociales: "Tras el éxito de la gala hispana de Mar-a-Lago, tenemos el placer de anunciaros la gala en la que celebraremos el mes de la herencia hispana en Washington D.C., donde vendrán presidentes, gobernadores, diputados, embajadores, influencers, artistas y empresarios que representan el nuevo poder hispano en Estados Unidos".

Por su parte, la plataforma Latino Wall Street, a cargo de Tony Delgado, formó parte de encuentros previos con el presidente argentino en Palm Beach. El antecedente inmediato se remonta al mes de mayo en Los Ángeles, donde asistió a la conferencia del Instituto Milken.

Agenda internacional de Javier Milei

El Presidente tiene programados tres viajes al exterior dentro de su agenda internacional para lo que resta del año. A la confirmación de su participación en la Gala hispana en EE.UU. se sumaron otras dos visitas a ese país en septiembre y en octubre, y un tercer viaje a Francia, cuya fecha final aún no ha sido precisada.

No obstante, el Gobierno ratificó que Milei viajará en septiembre a la ciudad de Nueva York para formar parte del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, la gira por Francia contempla la participación del Presidente en la "Argentina Week en París". La iniciativa, impulsada por la Cancillería, consiste en una serie de encuentros con sectores empresariales enfocados en la atracción de inversiones extranjeras, cuya edición inaugural tuvo lugar en Nueva York.