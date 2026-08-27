Milei habló de morosidad y dijo: "Hemos tenido presión para cambiar el rumbo y ser más laxos, pero al populismo no se le gana con populismo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló de los pedidos de alivio que impulsa la oposición para endeudados con mora. Fue al presentar ante alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en el barrio porteño de Almagro, su libro "La moral como política de Estado" donde, pese a los anuncios económicos recientes, ratificó el rumbo de ajuste fiscal y motosierra.

Hubo un fuerte operativo de seguridad en la zona y también dentro del establecimiento educativo privado, con efectivos armados en la terraza del mismo y perros detectores de explosivos. Al mandatario lo acompañó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El discurso ocurrió al mediodía y no se transmitió en vivo ni hubo acceso a la prensa. Las palabras del mandatario se difundieron luego a través de las cuentas en redes sociales de la Oficina del Presidente.

Al retirarse, el Jefe de Estado saludó a los alumnos que se asomaron también a las ventanas que dan a la calle Yatay. Algunos vecinos y/o transeúntes le gritaron desde enfrente, según registraron las cámaras de televisión, lo insultaron y le manifestaron ofensas directas.

Milei dijo que el tema morosidad es "otra campaña negativa"

Milei sostuvo ante los estudiantes: "La eficiencia dinámica conlleva a maximizar el bienestar, por lo tanto, cuando sus políticas están alineadas con los valores judeocristianos ustedes tienen armonía entre lo material y lo espiritual y por ende prosperan. Y si prosperan, los réditos políticos son claros y los van a acompañar en las urnas".

"Esto también significa que Maquiavelo a muerto porque hacer lo correcto trae beneficios. Siempre hay casos especiales donde en el populismo y la demagogia uno puede encontrar confrontación en la sociedad. Nuestros adversarios políticos (estoy siendo generoso llamándolos adversarios) por más sucios que sean no significa que nosotros no podemos jugar sucio. Por eso digo que al populismo no se le gana con populismo", insistió.

Javier Milei habló ante estudiantes de cuarto y quinto año del colegio privado ORT.

Y se refirió al panorama actual de su gobierno de La Libertad Avanza: "Hemos tenido presión para modificar el rumbo y ser más laxos. Eso terminaría mal pero aún si terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo, sería una victoria pírrica", advirtió Milei.

"Dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo y no pasó"

"No estamos dispuestos a negociar nuestros valores éticos y morales. Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo, sin ceder a los cantos de sirenas", reforzó Milei y recordó su llegada a la Casa Rosada.

"Ya padecí campaña negativa antes, cuando decían que iba a promover un mercado de órganos, o cuando dijeron que iba a promover la venta de armas para que los chicos se mataran durante el recreo. Nada de eso pasó", subrayó ante los estudiantes.

"Ahora el nuevo mercado repugnante sobre el que están trabajando sobre la morosidad, está claro que genera controversia y lo usan para dividir a la sociedad", acusó.

"Quieren achicar el conjunto sobre los que pueden adherir al gobierno, pero bueno, yo confío en los argentinos, vamos a seguir haciendo lo correcto y la decisión quedará en manos de ellos", cerró el asunto.

Luego, Milei retomó los detalles sobre su libro "que tiene una bitácora de casi 400 hojas. Es lo que digo y pienso, lo que hice los resultados. Son dos tomos", contó y compartió que al respecto "suelo hablar con Alejandro Fantino, que es doctor en Filosofía y tenemos charlas muy profundas".

Finalmente, concluyó con su frase como líder del partido La Libertad Avanza: "Viva la libertad carajo", le dijo a los estudiantes que reaccionaron con aplausos.

El discurso completo de Milei en la ORT



