Milei homenajeará a una perra detectora de narcóticos que pasa a retiro: ¿quién es Hela?

El presidente Javier Milei le brindará este lunes un reconocimiento oficial en la Casa Rosada a una perra de la Policía Federal que pasa a retiro tras prestar años de servicio en la lucha contra el narcotráfico.

El encuentro con el can se llevará a cabo a las 15 horas en el Salón Blanco. Allí, el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán a Hela, una hembra que forma parte del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la PFA.

Hela recibirá un reconocimiento del Presidente en Casa Rosada.

Quién es Hela: la perra que será homenajeada por Milei

Hela concluyó su servicio en la fuerza policial tras desempeñarse en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná, donde realizó tareas de inspección e interdicción de sustancias ilícitas en vías navegables y zonas portuarias.

El acto de retiro de la perra será breve dado que la agenda del Presidente para este lunes incluye además un encuentro con representantes de la firma de tecnología DayOne Data y una audiencia con ejecutivos de la empresa automotriz Tesla. Por la mañana, Milei participó de la reunión de Gabinete.

Este reconocimiento para Hela se llevará a cabo en el mismo recinto destinado habitualmente a la recepción de mandatarios extranjeros, juramentos de ministros y actos de Estado.

No obstante, este no será el único can que recorra los pasillos de Casa Rosada. Desde 2024, es habitual ver a Thor, un perro de raza Boyero de Berna perteneciente a Karina Milei, circulando por el edificio.

El animal fue presentado en su momento por el exvocero presidencial, Manuel Adorni, y desde entonces, suele acompañar a la hermana del Presidente.

En tanto, el propio Milei ha expresado en varias ocasiones su amor por los perros y suele hablar de sus ejemplares de raza mastín inglés que viven en la residencia de Olivos: Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, cuyos nombres responden a economistas de la escuela liberal.