Milei inventó una charla con Sarmiento por el Día del Maestro: "Me llamaron loco"

El presidente de la Nación, Javier Milei, publicó en sus redes sociales un video generado con Inteligencia Artificial en el marco del Día del Maestro. En el clip se lo ve al mandatario dialogando con Domingo Faustino Sarmiento y le expresa: "Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé economía durante años".

El posteo del Jefe de Estado fue titulado "FELIZ DÍA DEL MAESTRO. MAGA!" y en la conversación inventada empieza hablando el "Padre del aula", quien le consulta por las críticas que recibe.

"Así que critican sus formas, Don Javier", es la primera frase del prócer y el libertario se queja: "Sí, viven criticando. Mi tono, mis formas, mi vehemencia".

Por su parte, el presidente de la Nación entre 1868 y 1874, según la creación libertaria de IA, se compara con el actual mandatario: "No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaron de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco". "Eso suena familiar", comenta Milei.

"Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la patria enfrentando a quienes promueven su atraso", agrega la versión IA del político sanjuanino.

En este punto del video, toma el protagonismo el líder de La Libertad Avanza para hacer referencia a la actualidad: "Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos".

Javier Milei publicó un video generado con IA donde charla con Domingo Faustino Sarmiento.

"Hoy en el Día del Maestro agradecemos a todos los docentes en su empresa civilizatoria. El mejor maestro es el que enseña para crecer en libertad. El que enseña a pensar, no qué pensar. Y por suerte tenemos muchísimos así", cierra el clip que dura menos de un minuto.