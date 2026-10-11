Milei le deseó una "pronta y completa recuperación" a León XIV

El presidente Javier Milei le deseó este domingo "una pronta y completa recuperación" al Papa León XIV por la operación a la que será sometido en los próximos días por un nódulo en un pulmón.

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", expresó el jefe de Estado en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Y completó: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

Tras el Ángelus de este domingo, León XIV anunció que le detectaron un nódulo en un pulmón y que se someterá a una intervención quirúrgica.

Desde el Vaticano, en tanto, señalaron que la intervención se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli y la internación posterior duraría aproximadamente una semana.

Cuándo estará el Papa en Argentina y cuál será su agenda

La hospitalización prevista ocurre antes de la gira del Papa por Sudamérica. Según la agenda oficial, el viaje está programado entre el 6 y el 17 de noviembre y contempla escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

El sumo pontífice llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. El programa prevé una reunión con el presidente Javier Milei, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento de los Españoles y un encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina. Además, viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y se trasladará a Luján antes de partir hacia Perú.