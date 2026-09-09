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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ACTO

Milei le pidió a la oposición que acompañe los proyectos por Malvinas: "No puede haber grieta"

El Presidente encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". "La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos", recalcó.

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El presidente Javier Milei encabezó la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", en Palermo, donde brindó un discurso en el que el solicitó a la oposición que acompañe los proyectos vinculados con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas que enviará en los próximos días al Congreso. "Con esto no puede haber grieta", subrayó.

Según adelantó, la semana que viene enviará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso. En el acto de este miércoles, además remarcó: "Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización".

"Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización", precisó el jefe de Estado.

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