Milei minimizó las internas en el Gobierno y las definió como "matices de opinión"

El presidente Javier Milei minimizó este domingo las internas observadas en La Libertad Avanza (LLA) a raíz de las críticas de la senadora nacional Patricia Bullrich a los recortes en el área de Discapacidad que prevé el proyecto de Presupuesto 2027. El jefe de Estado consideró que las diferencias son "matices de opinión".

El líder de LLA así lo sostuvo al responder a un tuit del periodista Macu Mazzuca, en el que el comunicador aseguraba que "el Gobierno debe solucionar sus internas para que la gente se sienta segura de votarlos".

En su respuesta, Milei le bajó el tono a la interna y volvió a cuestionar al periodismo. "Ayudaría mucho si esas mier... humanas que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión", manifestó el referente libertario en su cuenta en X.

El enojo de Bullrich: "Siento que me toman de tonta"

De esta forma, el mandatario se hizo eco de la interna desatada la semana pasada en la mesa política del Gobierno, cuando Patricia Bullrich hizo público su malestar por la falta de información sobre los recortes en el área de Discapacidad, incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La ex ministra de Seguridad afirmó que se enteró cuando el texto entró al Congreso para su tratamiento y no durante la reunión de la mesa que se realizó previo al envío de la iniciativa.

"Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta' si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", advirtió la senadora nacional, quien precisó que en la reunión se habló de la macroeconomía "pero nadie dijo nada" sobre los recortes en Discapacidad.