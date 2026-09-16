Milei negó que el reclamo por Malvinas se deba a "oportunismo político" y aseguró que se gestiona "hace tres años"

El presidente Javier Milei habló sobre el reclamo por las Islas Malvinas y resaltó que las motivaciones detrás de los últimos anuncios que realizó para sancionar a empresas que operan en el archipiélago no surgen por "oportunismo político".

"Hay que ser muy para creer que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que lo venimos gestando hace tres años", remarcó el mandatario.

En ese sentido, apuntó que los analistas "ni siquiera chequean datos" cuando plantean que el gobierno impulsa Malvinas "por una cuestión de imagen y oportunismo político".

"La cadena se decidió en la reunión de gabinete del lunes previo. Es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Es decir, todos hechos exógenos", dijo el presidente en diálogo con el streaming Neura.

La referencia es a las declaraciones de Donald Trump del 31 de agosto, cuando anunció una serie de medidas contra las empresas que buscan explotar la cuenca de Malvinas en el Atlántico Sur.

Milei consideró que "Trump lo que le reclama a Inglaterra es que no lo apoyó en la pelea en Medio Oriente y estrictamente lo vinculado al estrecho de Ormuz".

"Trump, como el gran negociador que es, ¿usted cree que va a ser una jugada de esas características sin tener red?. Nosotros como país estamos en condiciones de brindar lo que el mundo hoy necesita, que son alimentos, energía y minerales. Además de que tenemos el capital humano para ser un gran proveedor en materia de economía del conocimiento. Dado esa ventaja estratégica que tiene Argentina y que ha decidido alinearse estratégicamente en el bloque de Estados Unidos, este puede presionar porque sabe que si del otro lado no tiene la respuesta, sabe que tiene red de este lado", concluyó.