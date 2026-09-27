Milei negó que la economía vaya a entrar en recesión: "Hay una desaceleración del ritmo de expansión"

El presidente Javier Milei desestimó este domingo que la economía vaya a entrar en recesión y consideró que "lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión" al analizar la caída mensual de 2,9% que registró la actividad en julio.

"Usted fecha una recesión cuando tiene dos trimestres consecutivos de caída. Una de las cosas que pasa con los indicadores desestacionalizados es que se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal", apuntó el mandatario en una entrevista que brindó a LN+.

En este marco, agregó: "Si usted mira la serie del EMAE, tiene mucha volatilidad. Por eso nosotros enfatizamos el indicador tendencia-ciclo, porque como la economía está teniendo muchos cambios estructurales, los ponderadores de los desestacionalizados están arrojando cualquier cosa".

Asimismo, defendió el programa económico que implemento su gobierno. "Estamos en niveles máximos de PBI y de PBI per cápita, máximos de consumo privado y máximos de exportaciones", recalcó.

Sobre este punto, destacó la apertura comercial y la desregulación como instrumentos para reasignar recursos hacia actividades más competitivas. "La economía está cambiando, está reasignando recursos y hay una parte que se queda atrás", afirmó.

Milei, por último, aseveró que su administración tiene cubiertas sus necesidades de financiamiento hasta fines del año próximo. "La probabilidad de default que el mercado le asigna a este gobierno es cero, literalmente", sentenció.