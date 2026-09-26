Milei no cambia su agenda internacional y prepara los detalles para su encuentro con Macron, en Francia

El presidente Javier Milei ultima detalles para su viaje a fines de septiembre a Francia, junto a gobernadores, funcionarios y empresarios para encabezar una nueva edición del Argentina Week, en París.

Tras la participación en la 81º Asamblea Anual de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario argentino tendrá una reunión bilateral con su par local, Emmanuel Macron.

La misma tendría lugar el 1 de octubre, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El jefe de Estado recibirá una distinción del Paris Economic Forum de París como uno de los dos economistas más influyentes del planeta, junto al Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

La comitiva oficial estará integrada por la secretaria general, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Mario Lugones (Salud). También estará el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

"El mejor año económico de la historia"

Por otra parte, Milei afirmó en el cierre de su gira internacional, que "2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina" en caso de que su gobierno sea reelecto el año próximo.

La declaración se produjo durante una exposición ante inversores y referentes financieros en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a líderes empresariales de Manhattan.

Durante su discurso, el Presidente defendió los resultados de su programa económico y afirmó que Argentina "está creciendo a un ritmo vertiginoso", con "27 meses seguidos" de expansión.

Sostuvo que las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía "se van a acelerar dramáticamente" y que ese proceso "se va a reflejar de forma clara en los salarios".

Javier Milei estuvo presente en The Economic Club of Nueva York (Archivo).

"Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente", aseguró Milei.

El mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral.

"Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura", aseguró, y detalló el nivel de reservas del Banco Central: "Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a u$s75.000 millones".