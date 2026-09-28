Malvinas: el Gobierno inicia un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería Argentina a promover un reclamo formal ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Reino Unido por las actividades de explotación hidrocarburífera ilegales en la cuenca de las Islas Malvinas.

La medida ejecutiva busca frenar el avance de licencias de prospección petrolera otorgadas de forma unilateral por la administración colonial británica en áreas de la plataforma continental argentina.

La disposición oficial reasume la vía diplomática multilateral e intima al gobierno británico a cumplir con los mandatos de descolonización para congelar cualquier tipo de extracción de recursos naturales en la zona en disputa.

DEFENDIENDO CON HECHOS



Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.



Si en 2 semanas el Reino Unido no... https://t.co/JTaBcQ7RGT September 28, 2026

Acciones diplomáticas y reclamo por la soberanía marítima

El mandato presidencial ordena recurrir al Comité Especial de Descolonización y al Secretario General de las Naciones Unidas para exponer las infracciones a la Resolución 2065. El documento diplomático remarca que la adjudicación de bloques petroleros violenta la prohibición de introducir modificaciones unilaterales en el territorio mientras subsista la controversia de soberanía.

A su vez, el Poder Ejecutivo nacional contempla la aplicación de sanciones administrativas y penales sobre las empresas multinacionales energéticas que operen sin la venia ni las autorizaciones de la Secretaría de Energía.

Antecedentes de la cuenca y preservación de recursos

Las licencias otorgadas de manera ilegítima por las autoridades británicas apuntan al desarrollo del yacimiento Sea Lion, localizado al norte del archipiélago.

La postura del Palacio San Martín sostiene que cualquier proyecto de prospección extractiva vulnera la soberanía económica del país y genera riesgos ambientales irreparables en el ecosistema marino.

Con este emplazamiento internacional, el gobierno argentino formaliza una nueva etapa de presión legal para impedir el comercio y la exploración energética no autorizada en el área del Atlántico Sur.