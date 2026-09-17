Milei ordena cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos: Casa Militar asumirá la responsabilidad integral

En medio de fuertes ruidos sobre reorganización en el personal interno, el presidente de la Nación Javier Milei ordenó cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos: personal de la Casa Militar asumirá en un máximo de 60 días la responsabilidad integral.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", informaron a cronica.com.ar fuentes oficiales.

La determinación del Jefe de Estado se conoce formalmente luego de la disparada de rumores de despidos y reubicación de personal de planta permanente que ocupa u ocupaba un puesto de trabajo en la residencia de Olivos.

Las versiones periodísticas que escalaron en las últimas horas refieren a empleados de la cocina y limpieza que atravesaron varias administraciones. Serían reemplazados ahora por personal militar.

Milei hará cambios en el personal de Olivos

La información oficial brindada por Presidencia es que Milei definió la "transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días".

Pero no se hace eco de esas versiones mediáticas sino que asegura que "responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial".

Casa Militar asume la seguridad de la Quinta de Olivos de forma integral.

Agrega que la orden se ejecuta: "conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional".

"Al mismo tiempo implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece", admite finalmente.





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