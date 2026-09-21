Milei parte esta noche a Nueva York: no viaja Karina Milei y se confirmó una reunión con Marco Rubio

Tras conocerse la agenda oficial del viaje número 19° del presidente de la Nación Javier Milei a los Estados Unidos, fuentes oficiales de la Casa Rosada confirmaron a cronica.com.ar algo poco habitual en la dinámica de la cúpula violeta: no viaja Karina Milei. El itinerario, en tanto, incluye un encuentro con un alto funcionario de la Casa Blanca republicana.

Milei y el canciller Pablo Quirno parten a las 23 hacia Nueva York con motivo de la participación en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Será un discurso clave para el Presidente, tras los anuncios por cadena nacional sobre Malvinas.

La novedad de último momento -aunque ya corría el rumor desde fines de la semana pasada en pleno ruido con Patricia Bullrich- es que la hermana del Presidente no integrará la comitiva. Alcanzan los dedos de una mano para contar las veces que ocurrió en el pasado.

La secretaria general de la Presidencia priorizó la agenda local y mañana estará en Buenos Aires para encabezar la reunión de mesa política y alinear voluntades para las prioridades de La Libertad Avanza en el Congreso: Presupuesto 2027 y reforma electoral con la eliminación o suspensión de las PASO.

Karina y Bullrich en la Casa Rosada.

El presidente se dedicó a ratificar el rumbo económico antes de viajar y lo mismo repetirá en Nueva York en su discurso ante la ONU. Vuelve el viernes y el próximo miércoles 30 viaja a Francia por la Argentina Week en París.

A la Gran Manzana, con misma defensa del modelo, llegó hoy de forma anticipada el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que queda de la mesa política en Buenos Aires ultimará las negociaciones para el Presupuesto confeccionado por Economía que ya fue cuestionado por Bullrich.

Será tema de conversación probablemente con Karina. También mañana y por estos temas, el jefe de Gabinete Diego Santilli recibirá al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El miércoles seguirá con Ignacio Torres de Chubut, y Leandro Zdero de Chaco.

Milei se reúne con Marco Rubio en Nueva York

En ese marco y a la espera de una señal del presidente de los Estados Unidos Donald Trump tras las declaraciones sobre las islas del Atlántico Sur que terminaron de impulsar el giro de Milei, el Gobierno nacional confirmó un encuentro importante: junto al Canciller se reunirán en Nueva York con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Rubió tiene gran afinidad con la gestión de La Libertad Avanza, incluso estuvo ya en la Casa Rosada con Milei. Ahora, se reencontrarán para ratificar el vínculo, aunque fuentes oficiales no descartan en la previa del viaje una posible foto con Trump.

Javier Milei en Nueva York.

Por su parte y bajo mirada atenta de Rosada, el presidente de los Estados Unidos define sus bilaterales. De hecho, se especula con una cita con el primer ministro británico Andy Burnham en la ONU.

El discurso de Milei ante la Asamblea será el miércoles al mediodía, lo que ocurra hasta entonces terminará de definir el texto en el que junto a sus principales asesores trabajó en los últimos días.