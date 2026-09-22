Milei participó del Escudo de las Américas convocado por Trump para aliados de la región

En Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU, el presidente de la Nación, Javier Milei, asistió a un encuentro convocado por su par de los Estados Unidos, Donald Trump. Se reencontraron en la reunión del Escudo de las Américas, donde el republicano agradeció a los presentes "aliados de la región" y celebró "el viraje a la derecha".

Trump se sentó en el centro de la cumbre destinada según explicó a la "seguridad económica, física, con la que podemos proteger y afianzar las democracias". En lo formal, el objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región.

Así lo especificó el líder de la Casa Blanca tras el tajante discurso del presidente de Brasil, Lula da Silva -que no asistió a esta cumbre-: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie", se diferenció el mandatario de la potencia sudamericana en la ONU.

Lo acompañó en el Escudo de las Américas a Trump el secretario del Tesoro, Scott Bessent, arquitecto del salvataje financiero al Gobierno argentino en 2025, en plena disparada del dólar previo a las elecciones legislativas.

"Tuvimos una gran victoria electoral en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces", aseguró Trump mirando a Milei -ubicado a su derecha y a pocos metros de distancia- en el Escudo de las Américas, aunque no lo suficiente para una foto que los retrate juntos.

Marco Rubio, Donald Trump y Scott Bessent en el Escudo de las Américas.

También, estaba con Trump en la cita el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se reunirá más tarde con Milei. Por ahora, continúa descartada una bilateral entre el republicano y el Jefe de Estado nacional.

La expectativa sobre esa posibilidad había crecido en los últimos días por los anuncios de Milei sobre Malvinas consecutivos con las declaraciones de Trump sobre el conflicto de soberanía.

El líder de La Libertad Avanza disertará mañana al mediodía ante la ONU y el eje será esta vez el reclamo histórico sobre las islas, como así también el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que exploten recursos en el área sin autorización de la Argentina, entre otras cuestiones que hacen a la ubicación austral clave de ese territorio, cercano al corredor bioceánico.

Trump concedió una reunión bilateral al primer ministro de su socio histórico, Reino Unido.

Trump sí brindó hoy una reunión bilateral al primer ministro británico, Andy Burnham. "Las relaciones están mejorando", reveló tras los chispazos con su principal socio en Europa.

Burnham dijo luego que hablaron sobre Malvinas. Habrá que esperar a la reunión con Rubio para ver si ese intercambio tendrá consecuencias concretas. Milei sostuvo que Trump piensa en revisar la posición histórica de neutralidad en el conflicto. Quizá algo de eso revele el propio libertario en su discurso en la ONU mañana.

"Los recursos naturales de las Américas son de las Américas"

A su vez y cobra relevancia en relación a Malvinas, Trump dijo en el Escudo de las Américas: "Los recursos naturales de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas. Los Estados Unidos están ansiosos por trabajar con ustedes para lograr este objetivo y fortalecer a todas nuestras naciones".

Siguió Trump: "Le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural. Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente".

El Presidente Javier Milei participó del evento "Shield of the Americas", organizado por los Estados Unidos, junto a otros mandatarios del continente americano, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. pic.twitter.com/LH6YV7BcHN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 22, 2026

Participaron también otros presidentes afines a la Casa Blanca: José Antonio Kast (Chile); Daniel Noboa (Ecuador); Irfaan Ali (Guyana); Nasry Asfura (Honduras); Santiago Peña (Paraguay); Keiko Fujimori (Perú); Luis Abinader (República Dominicana); y Abelardo de la Espriella (Colombia).