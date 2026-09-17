Milei pidió a la dirigencia política "darle máxima prioridad y celeridad" al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El presidente Javier Milei convocó este jueves a que todo el arco político que integra el Congreso de la Nación le otorgue "máxima prioridad y celeridad" al tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

"No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", subrayó el jefe de Estado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente.

En el texto que fue difundido por redes sociales, el líder de La Libertad Avanza remarcó que la propuesta que envió en las últimas horas al Congreso apunta a "proteger los derechos soberanos de la República Argentina". "La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país. Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", enfatizó.

Los "pilares" del proyecto

A continuación, el mandatario precisó que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre "tres pilares: castigar a quienes explotan los recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas".

Milei también recalcó que el proyecto apunta a derogar "el régimen ineficiente de la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 y reemplazarlo por uno más duro". También crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para "articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional".

El Presidente hizo hincapié en que "la República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales". Cuestionó, en este punto, que "todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas".

Por último, invitó "a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso". "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", sentenció.