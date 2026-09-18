Milei por el video de Bullrich: "¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali?"

Con el video de la mañana con la música de Lali Espósito, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, hizo explotar las redes. El presidente de la Nación y líder del partido violeta, Javier Milei, optó por sorprender y dejar atrás sus críticas a la popular cantante.

Existe un trasfondo político que explica la decisión y lo que pasa entre Milei, Karina Milei y Bullrich. La publicación de la jefa de bloque en el Senado del oficialismo y la reacción presidencial tienen un motivo: la interna del gobierno se profundiza.

Pero antes de abordarla, la frase de Milei que marca un giro en su postura sobre la artista que no se cansa de llenar estadios de fútbol con sus shows y a la que supo criticar duramente y burlarse con apodos tras las expresiones públicas políticas, contrarias a las suyas. Lali compartió que tuvo una "crianza peronista", por ejemplo.

Dijo hoy Milei en diálogo con el programa televisivo "Puro Show" al hacerse eco del mensaje en X de Bullrich que justo optó por un tema de Lali para su video: "Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema".

Y agregó el Presidente: De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte".

Finalmente, reveló: "Es más, luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron".

Sorpresiva confesión de Milei sobre Lali Espósito

Milei arrastra varios enfrentamientos con mujeres cantantes jóvenes. María Becerra también recibió el escarmiento del Jefe de Estado.

"María BCRA", la apodó. A Lali, en tanto, se refería como "Lali Depósito". Es una práctica usual del Presidente que alcanza también a dirigentes políticos opositores, empresarios y periodistas.

Aunque con la caída en las encuestas en la comparación del 2025 y el año corriente, los agravios a las cantantes se moderaron.

Resultó sorpresivo en redes, igualmente que Milei marque como una "tontería politizar el arte". Pero el líder de La Libertad Avanza no se quedó ahí y aseguró que le gustan algunos temas de Lali que escuchó.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" %uD83C%uDFB6 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Otro audaz giro discursivo de Milei que lo aleja de lo esperable en el marco de la interna que, por ahora, con sutilezas y metamensajes, le plantea Bullrich, en las redes sociales.

Son tácticas de la dirigente política de larga trayectoria que aportó sus votos después del balotaje 2023 a Milei pero que, tras casi tres años de gobierno, parece empezar a desmarcarse. Esta semana fueron muestra sus declaraciones sobre el Presupuesto 2027, cuando rechazó estar enterada de que incluyera otro ajuste a discapacidad, tal cual pasó los años previos.

Todo forma parte de una interna que siempre aparenta estar cerca de estallar con la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Abrazo con Milei en el Tedeum del 25 de mayo y Karina Milei de fondo.

Allí se discute por estos días la estrategia para eliminar las PASO en 2027 (y arruinar las chances de que el candidato peronista se elija en una primaria), pero Bullrich dice que no están los votos en el Senado. En la Rosada sospechan de una intención oculta de la exPRO de mantener la herramienta en el calendario electoral, por si las encuestas siguen complicando las chances de reelección de Milei y se vuelve necesario que haya opciones de maniobra intrapartido violeta.

Primeros desmarques de Bullrich y antecedente Adorni

Hay más antecedentes de desmarque de Bullrich. Otra insubordinación que a la Casa Rosada no le quedó otra que aceptar fue cuando sugirió la renuncia de Manuel Adorni. Pidió que lo corran a las pocas semanas de que estallara el escándalo.

Fue cuando posteó un video, también viral, con la canción "Se dice de mí", de Tita Merello.

Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas %uD83C%uDFB6 pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

A ese acto de rebeldía, esta vez la jefa de bancada oficialista en el Senado le sumó una provocación para Milei: eligió a Lali, considerada archienemiga pública del Presidente.

La catarata de agravios por parte del mandatario nacional a Lali tuvieron como corolario la exitosa canción "Fanático" de la cantante.