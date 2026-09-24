Milei ratificó el ajuste: "Nos hemos aferrado al rumbo y si reelegimos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

En su último día en Nueva York, el presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un discurso ante empresarios, inversores y banqueros de Wall Street en el Club de Economía de esa ciudad. Ratificó el modelo de ajuste y aseguró que "nos aferramos al rumbo, el país crece a ritmo vertiginoso y eso se va a reflejar en los salarios".

La disertación comenzó cerca de las 13 (hora argentina) y duró unos 25 minutos pero no se transmitió en vivo por los canales oficiales. Luego, el Presidente tiene en agenda responder preguntas formuladas por el jefe de redacción de Bloomberg, John Micklethwait.

"Si nuestro gobierno es reelecto, el 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina", prometió Milei ante ese exclusivo público.

Como en el resto de su 19° viaje a los Estados Unidos, al mandatario nacional lo acompañaron en esta cita con los hombres y mujeres de Manhattan el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei transmitió seguridad a inversores financieros

Ante importantes miembros del sector financiero global, Milei buscó dar confianza a inversores y volvió a hacer hincapié en el nivel de reservas con las que cuenta el Banco Central de la Republica Argentina.

Dijo que equivalen a 75.000 millones de dólares si se suman otros instrumentos de cara a un panorama de mayor inestabilidad que se espera para el 2027, año electoral. Prometió a la audiencia que tienen "estabilidad segura" para el año próximo y que el gobienro de La Libertad AVanza está "armado hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka".

Milei, Quirno, Caputo con Marco Rubio, funcionario clave de la Casa Blanca republicana que auxilio en 2025.

Milei dio luego un panorama de la actividad y la productividad en la Argentina. Dijo que "las inversiones en sectores ya van a gran velocidad, como Vaca Muerta, la minería y la agroindustria, se van a acelerar todavía más, y a los sectores del futuro que aún no han desembarcado en el país llegarán con fuerza."

Luego, vaticinó un efecto positivo para los trabajadores. "Esto se va a reflejar de forma clara en los salarios y va a solidificar por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico que le propusimos a la población".

Aseveró que el contexto económico en la actualidad "no es azaroso. Es la continuidad natural del rumbo al que nos hemos aferrado y de todos los cambios que nuestra gestión hizo durante nuestro primer mandato".

Milei concluyó: "El país está creciendo a un ritmo vertiginoso. Llevamos veintisiete meses de crecimiento sostenido y hoy el país crece a un ritmo que coloca un pico económico histórico en nuestro país".

A las 17, bilateral con Bajamin Netanyahu de Israel

El mandatario nacional se reúne a las 17 con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Seguido participa del encuentro de Líderes de América Latina con Netanyahu.

A las 21 será la partida del vuelo hacia la ciudad de Buenos AiresY llegará el viernes a las 8.30 la Aerostación Militar Aeroparque.