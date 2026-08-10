Milei ratificó su respaldo a Sturzenegger con un guiño en redes

El presidente Javier Milei salió a ratificar su respaldo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras las fricciones internas y cuestionamientos del oficialismo por recientes reveses en el Congreso.

La muestra de apoyo se da luego del rechazo de la Ley de Tierras en el Senado y el freno a la desregulación del servicio de practicaje en vías navegables, ambas iniciativas empujadas por el funcionario.

Mensaje en redes y firma del Decreto 689/2026

A través de la red social X, el jefe de Estado reposteó publicaciones del ministro referidas al Decreto 689/2026 sobre transporte terrestre, acompañadas por su frase característica: "MAGA. VLLC!".

La medida, firmada de forma conjunta por el Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, introduce reformas clave para el sector de cargas:

Adecuación con Brasil: Equipara las medidas operativas de camiones de carga pesada con las normas vigentes en el país vecino para avanzar en la integración del Mercosur.

Incremento de pesos permitidos: Flexibiliza la capacidad de carga por camión manteniendo los límites técnicos por eje.

Tecnologías limpias: Adapta parámetros técnicos para unidades a GNC, híbridas y eléctricas, reconociendo el peso adicional de baterías y tanques.

Respaldo político en medio de fricciones de gestión

El aval de la Casa Rosada busca ahuyentar los rumores de desgaste en la figura de Sturzenegger luego de que el Gobierno tuviera que retroceder en propuestas de alto impacto.

Tanto el rechazo parlamentario a la derogación de la Ley de Tierras como las objeciones del sector naviero a la desregulación del practicaje obligaron al Ejecutivo a moderar el ritmo de algunas reformas.

Sin embargo, la promulgación de los cambios en el transporte automotor de cargas fue presentada como una ratificación del rumbo económico enfocado en reducir costos logísticos.