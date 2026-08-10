Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
APOYO

Milei ratificó su respaldo a Sturzenegger con un guiño en redes

El Presidente avaló las medidas de transporte impulsadas por el ministro tras los reveses legislativos de la Ley de Tierras y el servicio de practicaje.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El presidente Javier Milei salió a ratificar su respaldo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tras las fricciones internas y cuestionamientos del oficialismo por recientes reveses en el Congreso. 

La muestra de apoyo se da luego del rechazo de la Ley de Tierras en el Senado y el freno a la desregulación del servicio de practicaje en vías navegables, ambas iniciativas empujadas por el funcionario.

Mensaje en redes y firma del Decreto 689/2026

A través de la red social X, el jefe de Estado reposteó publicaciones del ministro referidas al Decreto 689/2026 sobre transporte terrestre, acompañadas por su frase característica: "MAGA. VLLC!".

La medida, firmada de forma conjunta por el Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, introduce reformas clave para el sector de cargas:

  • Adecuación con Brasil: Equipara las medidas operativas de camiones de carga pesada con las normas vigentes en el país vecino para avanzar en la integración del Mercosur.

  • Incremento de pesos permitidos: Flexibiliza la capacidad de carga por camión manteniendo los límites técnicos por eje.

  • Tecnologías limpias: Adapta parámetros técnicos para unidades a GNC, híbridas y eléctricas, reconociendo el peso adicional de baterías y tanques.

Respaldo político en medio de fricciones de gestión

El aval de la Casa Rosada busca ahuyentar los rumores de desgaste en la figura de Sturzenegger luego de que el Gobierno tuviera que retroceder en propuestas de alto impacto.

Tanto el rechazo parlamentario a la derogación de la Ley de Tierras como las objeciones del sector naviero a la desregulación del practicaje obligaron al Ejecutivo a moderar el ritmo de algunas reformas. 

Sin embargo, la promulgación de los cambios en el transporte automotor de cargas fue presentada como una ratificación del rumbo económico enfocado en reducir costos logísticos.

Esta nota habla de:
1
"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio
VIDEOS

"Lo maté porque era él o yo": las escalofriantes declaraciones del Pity Álvarez al entregarse tras el asesinato por el cual va a juicio

2
Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra
ATENCIÓN

Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

3
Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?
UNO POR UNO

Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos para la quiniela de este lunes?

4
Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas
PEDIDO

Matías Morla ofreció $150 millones a los herederos de Maradona para suspender el juicio por las marcas

5
Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen
HOMICIDIO

Quién era Maximiliano Díaz, el hombre asesinado por Pity Álvarez, y qué pasó la noche del crimen

Últimas noticias de Javier Milei