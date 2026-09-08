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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
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Milei recibió al canciller italiano Antonio Tajani en Casa Rosada

El encuentro contó con también con el Ministro de Educación italiano y el embajador de ese país. Estuvieron presentes Pablo Quirno, Karina Milei y Sandra Pettovello.

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El presidente Javier Milei se reunió este martes con el vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani.

El encuentro se llevó adelante en Casa Rosada, en un encuentro que duró alrededor de una hora y diez.

Estuvieron presentes en la reunión el Ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara; el Embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti; y el Presidente de Confindustria, Emanuele Orsini.

Milei recibió al canciller italiano Antonio Tajani en Casa Rosada

También participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Canciller, Pablo Quirno; y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Participación en un foro pyme

Tajani luego participó en el cierre del 10° Foro Pymes Italia-América Latina, que se llevó a cabo en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

"Italia ya trabaja con los argentinos para un desarrollo empresarial en todos los sectores, vamos a invertir aquí, vamos a exportar, nuestras puertas están abiertas a todos los hermanos argentinos y de Latinoamérica y vamos a defender siempre los intereses argentinos en Europa", expresó Tajani.

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