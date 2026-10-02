Milei recibió el premio al "Economista más influyente", lloró y dijo : "Decidimos cambiar la historia decadente de un país"

El presidente Javier Milei fue condecorado como el "economista más influyente" en el Foro Económico de París en el marco de la última jornada del evento Argentina Week en el que defendió su gestión de gobierno.

El reconocimiento se centró en las transformaciones económicas que se llevaron a cabo desde diciembre de 2023, en las cuales destacan el manejo de las cuentas públicas, la disciplina fiscal y la orientación hacia una mayor libertad económica.

Javier Milei fue premiado en Francia.

Milei destacó que con el equipo económico pusieron "las cuentas en orden" desde el primer día y que, al asumir la gestión, el Banco Central estaba "quebrado" y el Estado tenía un "desequilibrio fiscal muy grande e indicadores peores a la crisis de 2001".

Además, celebró que su gestión realizó "uno de los ajustes de gasto público más grandes de la historia global" y que en un plazo de seis meses eliminó el déficit fiscal que estaba establecido en 15 puntos del PBI.

Los argumentos del premio y el agradecimiento de Milei

Los especialistas que conforman el Foro Económico de París consideraron la decisión de mantener el rumbo económico propuesto por el Gobierno a pesar de las dificultades que habían surgido desde su aplicación.

Entre las palabras que más se utilizaron entre los economistas internacionales destacaron "coraje y determinación", características que habría tenido el presidente argentino para llevar a cabo su gestión.

Luego de ser premiado en Francia, el presidente no pudo contener las lágrimas y le agradeció a sus seres queridos, debido a que son los que "soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país".



