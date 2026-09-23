Milei recibió un premio de la comunidad judía, citó a Moisés y señaló: "Si elegimos el mal, nos hundimos"

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes un acto en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah de Nueva York, donde recibió el galardón Ohev Yisrael por su defensa del pueblo judío. "El capitalismo es el sistema que Dios preparó para que el trabajo continuara", aseguró y citó a Moisés para plantear: "No se dejen engañar. No hay tercer camino. Si elegimos el mal, nos hundimos".

En su discurso, previo al que bridará esta jornada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario agradeció la distinción mencionada y reafirmó su alineamiento con la comunidad judía.

Luego manifestó sus posturas sobre economía, filosofía y teología para fundamentar su visión sobre el capitalismo, castigar el rol del Estado y despotricar contra el socialismo.

"Desde hace casi un año vengo insistiendo con un concepto central en la forma en que concebimos la política. La moral como política de Estado. En síntesis, consiste en comprender que el factor principal, a la hora de evaluar una política pública, es si la misma es justa o injusta", aseguró el líder de La Libertad Avanza, respecto de su administración.

En ese marco, cuestionó a los dirigentes de la política tradicional y a los economistas: "El óptimo político y el óptimo económico coinciden en el largo plazo con el óptimo moral. Y no solo coinciden, están subordinados a él. Es decir, podemos saber cuál será la mejor decisión política y económica si nos dejamos guiar por el criterio de la justicia".

Asimismo, anticipó que profundizará esta teoría en su próximo libro, titulado precisamente La moral como política de Estado, cuyo epílogo se denomina Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso.

En medio de sus análisis sobre textos sagrados, el líder de La Libertad Avanza expresó: "Usualmente se denosta el capitalismo como un sistema basado en la avaricia, pero eso no puede estar más lejos de la realidad. El capitalismo es un sistema basado en el amor al bien, en el derecho a la propiedad, tanto propia como ajena, y en la fe en que ese derecho sagrado no puede ser violentado ni siquiera por el soberano. Esa es su verdadera esencia".

Por esta razón, definió la función del modelo económico: "El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de una ley para que después de la caída el trabajo continuara".

"Mientras el programa de Dios trae abundancia y armonía espiritual y material, el programa comunista, bajo la falsa promesa del paraíso inmediato, es un programa satánico que, en lugar de traer el paraíso, te trae el infierno", señaló.

Sostuvo además que "donde se aplicó el socialismo en sentido puro fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y, además, asesinaron a 150 millones de seres humanos".

La cita a Moisés y un mensaje de elecciones: "Si elegimos el mal, nos hundimos"





En el cierre del encuentro, Milei apeló a pasajes de la Torá para señalar la responsabilidad de los gobernantes ante sus naciones, afirmando que "el rey que obedece la ley, perdura. El pueblo que obedece la ley, prospera".

"Moisés le habla al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y dice: 'Mirá, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el eterno tu Dios te bendiga'", citó Milei.

Allí, completó: "La vida y el bien de un lado, la muerte y el mal del otro. No hay tercer camino. No se dejen engañar. No hay tercer camino. O eligen el bien o eligen el mal. Si elegimos el bien, prosperamos. Si elegimos el mal, nos hundimos. No hay mucho más que hacer. Está todo dentro de nuestras manos".

"La culminación de la moral como política de Estado es comprender una verdad muy profunda. Hoy y para siempre, en todas nuestras sociedades, la elección no es política, es moral y es una elección que debemos tomar día tras día hasta el final de los tiempos", cerró.



