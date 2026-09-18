Milei en Bahía Blanca: recorrió inversiones bajo el RIGI

El presidente Javier Milei encabezó una agenda institucional en el polo industrial de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca para destacar desembolsos que superan los USD 3.000 millones proyectados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El mandatario llegó a la zona de Puerto Galván acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, el diputado Sebastián Pareja y el empresario Marcelo Mindlin.

Durante la jornada, el Presidente recorrió la sala de control de la empresa Compañía Mega, conoció los detalles de los proyectos de expansión de Louis Dreyfus Company (LDC) y sobrevoló los terrenos destinados a la construcción de la nueva planta de urea de Pampa Energía.

Impacto de las inversiones bajo el marco del RIGI

La presencia del equipo de gobierno en la localidad portuaria buscó posicionar el esquema del RIGI como la principal herramienta de atracción de capitales privados e incentivo económico nacional.

Las autoridades de Compañía Mega expusieron la hoja de ruta para ampliar sus capacidades operativas en la separación de líquidos de gas natural, mientras que los ejecutivos de LDC presentaron los planos para una futura infraestructura agroindustrial destinada al procesamiento de oleaginosas.

Cierre de agenda y convocatoria política

Finalizada la inspección en el complejo fabril, la delegación oficial se trasladó al sector céntrico para mantener contactos con la dirigencia de La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral.

La jornada concluye con un encuentro convocado frente a la plaza principal, donde Javier Milei tiene previsto saludar a los seguidores locales antes de emprender su retorno a la Ciudad de Buenos Aires.