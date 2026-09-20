Milei reúne al Gabinete y vuelve a verse con Bullrich tras las polémicas por discapacidad y el video de Lali

Las próximas dos semanas del presidente Javier Milei incluirán dos salidas al exterior: Nueva York y París. Antes, se espera que vuelva a reunir al Gabinete en la Casa Rosada, cita que marcaría el reencuentro con la senadora Patricia Bullrich, tras sus críticas al Presupuesto 2027 y su video con la música de Lali, al que el mandatario reaccionó.

Desde los señalamientos por concentrar su agenda en la Quinta de Olivos, Milei sostiene la frecuencia semanal de su cara a cara con los ministros y principales alfiles parlamentarios. Los últimos, incluyeron una fuerte ratificación del modelo económico y un repaso de cómo defenderlo públicamente.

Milei parece advertir titubeos internos sobre el impacto del ajuste. No es sólo Bullrich la que duda, pero sí la que exterioriza su parecer. La semana pasada, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo primero: "Me preocupa que la velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita".

Se refería a la recuperación económica tras casi tres años de torniquete fiscal y motosierra de los gastos del Estado. La experimentada dirigente pareció enviar un mensaje a los propios sobre la importancia de que "el año que viene el argentino sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido".

El esfuerzo es la profundización de la pérdida de poder adquisitivo y son varios en el Gabinete los que analizan en silencio que el límite de la paciencia podría estar cerca.

El Presidente planteó lo opuesto: una semana atrás fuentes oficiales informaron que a los ministros les reiteró que hay "suba del salario real" y le pidió "no dejarse psicopatear por el estatus quo".

Milei, cara a cara con Bullrich antes de viajar a EE.UU.





La arenga sobre la situación económica continuó el lunes pasado con los legisladores nacionales. Bullrich, tras escuchar al Presidente en la reunión de Gabinete, se quedó poco menos de media hora a la charla de la tarde en otro salón por con diputados y senadores violetas por casi tres horas (se llevaron manuales para la defensa del modelo).

Sin ese material, Bullrich continuó con otro desmarque. Al estallar que el Presupuesto 2027 incluye más ajuste a fondos para discapacidad y la desindexación por inflación de asignaciones, dijo: "El martes en la mesa política se dieron los números macro. Se habían dado los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto".

Reunión de mesa política.

Así se desentendió de las estimaciones de gastos para el año electoral del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

La previa de la reunión de este lunes en la Casa Rosada también genera expectativa entonces por el cara a cara de Bullrich y el ministro Caputo, quien pronto deberá articular con sus funcionarios como organizarán la presentación de la ley de leyes en las comisiones de ambas Cámaras.

Más allá de las tensiones políticas que explican las últimas encuestas y el desencanto de parte de los votantes de Bullrich con Milei, la semana pasada cerró con un simpático metamensaje en X de la senadora a la Casa Rosada con la música de la popular cantante a la que el Jefe de Estado eligió por largo tiempo de contrapunto para su "batalla cultural".

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" %uD83C%uDFB6 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

La jugada en redes sociales de Bullrich empujó a Milei a un claro giro en la postura con Lali Espósito.

Dijo el mandatario con renovada mirada: "Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron".

Una ruidosa sintonía de la que se esperan más capítulos. Por lo pronto, Milei partirá a los Estados Unidos el lunes a la noche. Dará un discurso en la ONU con eje en Malvinas y buscará otra foto con su par de ese país, Donald Trump, el único socio irremplazable para el líder de La Libertad Avanza que mucho antes de que Milei pelee la relección, afrontará las urnas de medio término, clave para su futuro en la Casa Blanca.