Milei reunió al Gabinete tras su viaje a París: festejo por Bolsonaro y viaje a España

El presidente Javier Milei encabezo este lunes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada luego de su regreso de París, donde participó de la agenda oficial de la Argentina Week.

El encuentro con ministros y funcionarios tuvo como ejes centrales la evaluación del impacto económico y político de las elecciones en Brasil y el avance de la agenda legislativa en el Congreso de la Nación.

Estrategia legislativa y defensa del Decreto de Necesidad y Urgencia

Durante el intercambio a equipo completo, el Poder Ejecutivo repasó el cronograma de proyectos prioritarios para las próximas semanas. En la mesa de debate cobró especial relevancia la necesidad de blindar el DNU 70/2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.

El pronunciamiento del máximo tribunal dejó nuevamente operativo el artículo 154 de la norma oficial. Ante este nuevo escenario jurídico, el equipo de gobierno coordinó las acciones a seguir para respaldar las herramientas regulatorias aprobadas al inicio de la gestión.

Análisis del escenario regional y recepción de cartas credenciales

En el plano internacional, los integrantes de la administración nacional evaluaron los resultados de la primera vuelta electoral en el país vecino y la reacción favorable de los mercados financieros.

Asimismo, el mandatario nacional felicitó al candidato Flávio Bolsonaro tras su desempeño electoral en los comicios.

La agenda oficial del Jefe de Estado se completará en la sede de gobierno con la presentación formal de las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados en el país, representantes diplomáticos de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel.