Milei se reunió con gobernadores en medio de las negociaciones para suspender las PASO

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con los gobernadores que lo acompañaron a la Argentina Week que se lleva a cabo en París. El encuentro fue tras el discurso que brindó el mandatario en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en medio de las negociaciones por la intención del Gobierno de eliminar o suspender las PASO.

En su exposición ante empresarios, Milei agradeció a los gobernadores presentes y remarcó que, pese a pertenecer a diferentes espacios políticos, comparten el objetivo de trabajar por el país.

Quiénes son los gobernadores que acompañan a Milei en París

Los mandatarios que viajaron a la capital de Francia para asistir a la Argentina Week son Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Gustavo Sáenz, de Salta; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

El Gobierno busca el respaldo de gobernadores para eliminar o suspender las PASO.

En tanto, en la reunión con Milei estuvo presente la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto, mientras que al Presidente lo acompañaron su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Cancillería) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Figueroa apoyó la eliminación de las PASO

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo en las últimas horas que las elecciones primarias deberían eliminarse ya que consideró que representan "un costo para la sociedad".

"Nosotros pensamos que las primarias es bueno que se eliminen porque son un costo para la sociedad. Fundamentalmente, eso, al margen de cualquier diálogo que podamos tener, es nuestro pensamiento", subrayó el mandatario provincia en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.