Milei sigue cayendo en el ranking de presidentes de Latinoamérica: lo superó hasta el autoproclamado dictador nicaragüense Daniel Ortega

La caída del presidente Javier Milei en el ranking de imagen de mandatarios latinoamericanos no se detiene y continúa entre los cinco peores según una encuesta.

De acuerdo al relevamiento realizado por CB Global Data, el líder de La Libertad Avanza se posicionó en agosto en el puesto 15 de 18 presidentes analizados. Obtuvo solo un 35,1% de imagen positiva mientras que la negativa alcanzó el 62,8%.

En Argentina, el estudio se realizó entre el 5 y el 10 agosto y fueron más de 4.000 los encuestados. El resultado implicó un nuevo descenso para Milei que en julio había obtenido un 36,8% de imagen favorable.

El referente libertario incluso fue superado por el autoproclamado dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que cosechó el 36% de valoración positiva en su país. Se trata de un mandatario que recientemente anunció una reforma constitucional parcial para reintroducir las elecciones en su país pero excluyó a las fuerzas de oposición a las que califica de "terroristas y golpistas".

Por debajo de Milei solo se ubicaron José Raúl Mulino de Panamá con el 31,4% de imagen positiva; Bernardo Arévalo de Guatemala con el 29,5% y la venezolana Delcy Rodríguez que cerró el listado con el 26,7% de apoyo entre los encuestados de su país.

En agosto, el ranking quedó encabezado por Nayib Bukele de El Salvador con el 68,7% seguido por la mexicana Claudia Sheinbaum con el 66,5%. El podio lo completó la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con el 55%.