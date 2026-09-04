Milei sobre Malvinas ante The Economist: "Defenderemos nuestros derechos"

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó la postura de la República Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas durante un reportaje concedido al medio británico The Economist.

Tras los recientes anuncios realizados por cadena nacional, el mandatario insistió en que el Ejecutivo sostendrá el reclamo territorial por vías diplomáticas e instó a avanzar en negociaciones que contemplen el estatus del archipiélago y la proyección económica de la región.

Negociación diplomática y proyección en el Atlántico Sur

En sus declaraciones ante la publicación internacional, Javier Milei enfatizó la postura del país al sostener: "Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas".

El jefe de Estado argumentó que la estrategia oficial apunta a consolidar la posición nacional mediante el diálogo y el derecho internacional, al tiempo que remarcó la importancia estratégica de defender los recursos naturales en las zonas adyacentes al archipiélago.

El reporte difundido por la prensa internacional analiza el escenario diplomático resultante tras la alocución presidencial y las medidas destinadas a frenar la explotación petrolera en aguas del Atlántico Sur.

En este contexto, la conducción del Ejecutivo nacional busca reactivar las gestiones internacionales que apoyan la discusión bilateral de la soberanía territorial.

El impacto de las declaraciones internacionales

El diálogo del Presidente se sumó al contexto generado por los recientes intercambios sobre el rol geopolítico de las potencias en la causa Malvinas.

Durante el intercambio periodístico, el Gobierno repasó los ejes del posicionamiento argentino y evaluó las distintas reacciones internacionales surgidas a partir de sus definiciones sobre el conflicto insular.

Las definiciones de Javier Milei reafirmaron la línea trazada por la Casa Rosada para abordar la disputa de soberanía en el ámbito multilateral, desestimando las pretensiones unilaterales de ocupación o explotación de recursos en el Atlántico Sur.