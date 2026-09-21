Milei suspendió la reunión de Gabinete: se enfoca en su viaje a la ONU y evita un reencuentro con Bullrich

El Gobierno nacional suspendió la reunión de Gabinete que estaba prevista para la mañana de este lunes en la Casa Rosada. La explicaron que trascendió desde Balcarce 50 es que el presidente Javier Milei requería dedicarse de manera exclusiva a la redacción del discurso que pronunciará este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Además, esta jornada varios integrantes del equipo ministerial ya tendrían eventos programados. Cabe remarcar que hasta este sábado, el Gobierno de La Libertad Avanza sostenía que el encuentro, fijado para las 10, seguía en pie pese al viaje presidencial a Estados Unidos.

Con esta cancelación, quedó postergado el reencuentro presencial entre la cúpula del Ejecutivo y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, tras las tensiones generadas la semana pasada por las modificaciones en Discapacidad planteados el Presupuesto 2027.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado tenía previsto asistir a la cumbre en Casa Rosada, donde hablaría por primera vez con Milei desde el conflicto que escaló a partir de sus declaraciones públicas.

El foco de conflicto en el oficialismo se desencadenó cuando la senadora declaró públicamente no haber sido informada sobre los recortes introducidos por el Ejecutivo en el capítulo de Discapacidad del proyecto presupuestario, a pesar de haber participado un día antes en la mesa política del Gobierno.

En ese contexto, la legisladora apuntó contra el Ministerio de Economía, pidió que "no la tomen por tonta" y advirtió que la falta de información complicó las negociaciones con los bloques aliados.

El clima de fricción sumó un nuevo capítulo el viernes, cuando la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta difundió un video acompañado por el tema musical No me importa de Lali Espósito, cuya letra expresa: "No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme".

Patricia Bullrich difundió un video acompañado por el tema musical No me importa de Lali Espósito.

Si bien el Presidente buscó le restar gravedad a la publicación en sus intervenciones públicas, dentro del Gobierno distintos funcionarios manifestaron malestar por las diferencias expuestas hacia el exterior.

La agenda del nuevo viaje de Javier Milei a Nueva York





En el plano internacional, la atención del Poder Ejecutivo está puesta en la gira que la comitiva presidencial emprenderá rumbo a los Estados Unidos en medio de la expectativa por las recientes declaraciones de Donald Trump respecto al conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

El cronograma oficial del viaje contempla las siguientes actividades:

Lunes: Partida en vuelo hacia Nueva York a las 23:00.

Martes: Arribo al aeropuerto JFK a las 9:30 (hora argentina). A las 16:00, Milei expondrá en la institución Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael . Por la noche, mantendrá una reunión con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

Miércoles: Exposición central ante la Asamblea General de la ONU a las 12:00. A las 16:00, disertará en una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica. Luego participará de un encuentro empresarial organizado por el Consejo de las Américas y se reunirá con el rabino Simón Jacobson.

Jueves: Disertación en The Economic Club of New York a las 13:00. A las 21:00 emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina.

Viernes: Arribo previsto al Aeroparque Jorge Newbery a las 8:30.

Hasta el momento, la agenda distribuida por la Casa Rosada no incluye encuentros bilaterales confirmados con Donald Trump o con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque desde el Gobierno no descartan gestiones de último momento para concretar reuniones con ambos líderes.







