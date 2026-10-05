Milei tildó a Lula de "zurdo comunista" y celebró el avance de la derecha en Brasil: "Brillo al continente"

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a manifestarse sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Además de volver a felicitar al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, tildó de "comunista" y "empobrecedor" al actual mandatario del país vecino, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

"DE MANUAL...!!!", escribió el jefe de Estado argentino en su cuenta de X y castigó: "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas...".

"Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. MAGA!", completó el líder de La Libertad Avanza, al citar el video de un brasileño que celebraba el alza de los valores del mercado financiero.

En otra publicaciones, Milei utilizó su clásico "fenómeno barrial" para festejar el triunfo del senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.



Apenas se conoció que habrá balotaje presidencial en Brasil el próximo 25 de octubre, Milei celebró: "Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula". "El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad", agregó.

Posteo de Javier Milei en X contra Lula da Silva.

"Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas", instó el economista.

La derrota sorpresiva de Lula y el panorama de cara a la segunda vuelta





Por otra parte, como bien se informó, el senador Bolsonaro sorprendió al imponerse este domingo en la primera vuelta sobre el actual mandatario Lula. Sin embargo, ninguno de los dos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje.

Con más del 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtenía 47,11%, mientras Lula reunía 45,06%, según los datos difundidos al cierre de la jornada electoral.

Este resultado dejó al hijo del expresidente en una posición mejor a la que anticipaban buena parte de las encuestas previas y trasladó la definición a la segunda vuelta.

Flávio, de 45 años, disputa por primera vez la Presidencia y llegó a estas elecciones como principal candidato opositor, con el respaldo del Partido Liberal (PL) y del núcleo político construido por su padre.

Flávio Bolsonaro palpita la segunda vuelta ante Lula da Silva: "Faltan pocos días para el rescate de Brasil"

Durante la campaña prometió continuar su legado político y anunció que, en caso de llegar al Palacio del Planalto, buscará impulsar una amnistía o un indulto en favor del exmandatario, quien está condenado por su participación en el intento de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de 2022.

Lula, de 80 años, afronta su séptima elección presidencial y buscará revertir en el balotaje una diferencia de poco más de dos puntos porcentuales. Una hazaña que nunca se concretó en la historia democrática del país vecino.



