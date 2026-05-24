Javier Milei va al Tedeum con un gobierno revolucionado

En la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810, el gobierno de Javier Milei se encontrará intentando apagar la que se gesta dentro de su primera línea de ministros, asesores, legisladores, funcionarios y militantes. Sordos ruidos en la Casa Rosada donde intentarán dejar los combates definitorios para el año electoral y recuperar la impronta con la caminata vallada al Tedeum, la ceremonia, la reunión de Gabinete y la de mesa política.

A Milei no le entra un desafío más pero asistirá al acto de conmemoración de este lunes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires donde lo espera el discurso del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un representante de la Iglesia Católica que ya le pidió "acompañar con hechos y no solo con palabras el esfuerzo de la gente".

La clara referencia al impacto social del ajuste fue pronunciada un año atrás, mucho antes de que las alertas le sonaran a los aliados, como el ex presidente Mauricio Macri, quien propuso en los últimos días apuntar al "próximo paso al argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera".

El recorte de gasto público para cuidar el equilibrio fiscal y el esquema de paritarias que corren detrás de la inflación fue ratificado por Milei esta semana. La postura "inflexible", tal cual la define, para "luchar contra la inflación" colisionó con otra que deslizó el ministro de Economía, Luis Caputo.

En una entrevista admitió esta semana que el margen de achicamiento del gasto público se está agotando, porque el nivel ya es comparable al de los años 90.

Caputo destacó el superávit primario y fiscal del mes de abril, pero reconoció: "Tenemos que recaudar más. Seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil". En el gobierno confían que tras 9 meses consecutivos de caída, la recaudación impositiva repuntará.

Sublevación de aliados

Mientras Macri, fundador del PRO, define en ese marco si será candidato en 2027 o presentará uno propio -complicando las chances de reelección de quien "se ve como profeta", como dijo de Milei-, la senadora de La Libertad Avanza, ex PRO, Patricia Bullrich, desmintió los rumores de impulso a una candidatura: "Fake", aclaró.

La jefa de bloque del oficialismo sabe que será una de las grandes protagonistas del feriado de Tedeum. Viene de no acatar el ultimátum presidencial para que se alinee con la defensa al jefe de Gabinete Manuel Adorni y de reclamarle la declaración jurada. El desmarque que generó rumores ya negados para el 2027, quedó aclarado en el encuentro entre Adorni y Bullrich en la Rosada a última hora del viernes.

Adorni tuvo una semana bastante calma comparada con las previas en la que recibió a cañonazos los detalles de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Mantiene total respaldo de Milei. El último jueves estuvo en Olivos por tres horas. Luego, anunció los cuatro proyectos que La Libertad Avanza impulsará en el Congreso antes de que arranque el Mundial de Fútbol: Ley de Ludopatía; Súper RIGI; Ley de Lobby; y Etiquetado Frontal.

La interna libertaria sacudió los medios las últimas semanas.

Revuelta militante

En el entorno de Adorni le tienen fe al etiquetado frontal para llevarse la atención. Allí agradecen a la interna protagonizada por las Fuerzas del Cielo que responden al asesor Santiago Caputo y el equipo de redes que acatan órdenes del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hubo propuestas de "cuchillos" virtuales incluso para resolver el enfrentamiento que no tiene vuelta atrás, pero el Presidente descarta tomar partido. "Lo ve como una interna natural del poder", cuentan en Balcarce 50.

Si bien esa reacción presidencial pudiera resultar decepcionante para ambos bandos, este lunes de los dos lados parecen estar dispuestos a fingir demencia. Algunos desde "afuera" apuestan a que se saludarán, incluso, para la que sería la foto de la jornada.

El revolucionado gobierno no descarta para después del Mundial de Fútbol un relanzamiento de gestión, con algunas caras nuevas y cambios en el Gabinete. Todo está por verse.

Sin Villarruel

Con todos esos frentes, en los pasillos de Rosada una fuente deslizó en la previa del Tedeum que "estaría buenísimo" que asista la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El rezo se explica por las ganas de que los reflectores se posen sobre cualquier otra figura o situación que no sea la interna libertaria o los cruces virtuales o la causa que afronta Adorni.

"Roma no paga traidores", escribió Milei el año pasado en la red social X luego de esquivarle el saludo en el ingreso a la ceremonia. El episodio fue viral.

Pero en las últimas horas se confirmó que desde ceremonial, a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no la invitaron. Una voz de esa ala de la Rosada marcó que a Villarruel igualmente podría invitarla el Arzobispado. La versión fue rechazada por los mencionados.

A diferencia de la reacción con Bullrich, "El Jefe" fue siempre inclemente con Villarruel. Es una relación rota y sin retorno.

La relación entre Victoria Villarruel y Karina Milei está quebrada.

Detalles ceremoniales

El 25 de mayo arrancará a la medianoche con la cadena nacional con el Himno. A las 9.30, los Milei, el gabinete completo, principales legisladores, funcionarios y demases caminarán desde la explanada de Irigoyen hasta la Catedral acompañados por los Granaderos a Caballos.

Todos están citados a las 9 en la Casa Rosada por lo que se espera desde temprano un importante despliegue de seguridad y vallado por la zona de Plaza de Mayo.

El Tedeum comienza a las 10, con la misa solemne y de acción de gracias por la Patria. Luego, cruzará al Cabildo para participar del acto musical. Finalmente, regresará a la Casa de Gobierno para conversar a solas con los ministros. El martes, será el turno de la mesa política. A ambas citas irá Bullrich.

El Mundial, el Papa y Trump

Cuando pase la fecha patria, se espera que pese a los ruidos internos, el gobierno se siga aferrando a su confianza en un repunte de la economía. Por eso Milei celebró la mejora del EMAE y la baja de la inflación de 3,4% en marzo a 2,6% en abril, según Indec.

Son datos a los que le suma reposteos incesantes sobre los "logros" del modelo como "el boom" del consumo, los "changuitos llenos" y que "empieza a revertirse la pérdida de poder adquisitivo".

"En el segundo semestre seremos la envidia del mundo post guerra", le republicó por estos días Milei a sus seguidores en X. La promesa para después del Mundial incluiría ahora una visita del papa León XIV y en el gobierno están extasiados con esta posibilidad, es algo que cualquier administración abrazaría, recibir al máximo representante de la Iglesia Católica.

En los 12 años de pontificado del argentino Jorge Bergoglio, el fallecido papa Francisco, no pudo ser. El nuevo papa haría una gira por Sudamérica que incluiría también a Uruguay y Perú, aunque el gobierno lo da por hecho, espera la inminente confirmación del Vaticano.

León XIV visitaría al pueblo argentino y al "león" libertario, como le dicen las alteradas tropas virtuales, en la primera quincena de noviembre, cuando ocurrirá otro hecho trascendental para La Libertad Avanza pero en el norte del continente: serán las elecciones de medio término de los Estados Unidos.

El cuasi garante del modelo económico de Milei, el presidente Donald Trump, pone en juego mucho para la continuidad de los republicanos y casi todo para el gobierno violeta, especialmente de cara a lo que se perfila como un turbulento panorama financiero local en 2027.

¿Qué pasará si los republicanos no ganan la elección, tendrán margen para auxiliar con otro swap de dólares en caso de ser necesario? El cronograma de las urnas a nivel de las provincias podría empezar en marzo. Será un año largo para el precio del dólar.

Por eso pese a la presión judicial sobre el jefe de Gabinete, las de aliados, los rumores sobre Bullrich, los griteríos internos y los múltiples y constantes "VLLC" de Milei en X, el gobierno descartó eliminar el swap de monedas con China y anticipó que el objetivo es extenderlo por tres años más.